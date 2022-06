Australië schikt Frans onderzeeërdispuut voor 550 miljoen euro

De Australische premier Anthony Albanese heeft een schikking getroffen met het Franse Naval Group over het vroegtijdig ontbinden van een contract voor de levering van twaalf Barracuda-onderzeeërs. Dat melden internationale persbureaus zaterdag na een persconferentie van Albanese. De Australische regering gaat het Franse bedrijf een „eerlijk en rechtvaardige” afkoopsom van 550 miljoen euro betalen.

Australië ging in april 2016 een overeenkomst aan met het Franse bedrijf DCNS (nu Naval Group) over de levering van onderzeeërs ter waarde van in totaal 34 miljard euro. Het contract steeg door oplopende kosten en valutaschommelingen aanzienlijk in prijs, tot 56 miljard euro. Ook was de levering vertraagd. Met de oprichting van de anti-Chinese alliantie Aukus in september, een bondgenootschap met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, ontbond Australië de Franse onderzeeërovereenkomst.

De Franse ambassadeur in Australië noemde de zet „een mes in de rug” en verliet zijn post in Canberra. Parijs trok ook zijn ambassadeur uit Washington terug en maakte duidelijk dat Australië een afkoopsom zou moeten betalen. De op zaterdag getroffen schikking moet de verhoudingen tussen de twee landen verbeteren. „Gezien de ernst van de uitdagingen waarmee we zowel in de regio als wereldwijd worden geconfronteerd, is het essentieel dat Australië en Frankrijk zich opnieuw verenigen”, verklaarde Albanese.

