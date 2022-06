Politiemensen wacht een sanctie als ze artikel 1 van de Grondwet schenden. Dat is nieuw en dus is het nieuws. Discriminatie en racisme vormen al langer een probleem bij de politie, maar heel helder is de politieleiding nooit geweest over artikel 1. Volgens plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer is de leiding „zich de afgelopen jaren bewuster geworden van het belang van dit thema”.

Van mezelf mag ik mensen niet afrekenen op citaten. Geïnterviewd worden is heel moeilijk. Ook een briljante interviewer maakt een eigen uitsnede uit de wereld en het gebeurt maar zelden dat de geïnterviewde zich achteraf nog in de tekst herkent. Misschien bedoelde Huyzer in haar interview met NRC niet letterlijk dat de politieleiding „zich de afgelopen jaren bewuster geworden” is van het belang van de Grondwet. Al lijkt het er wel een beetje op.

Gelukkig kun je plaatsvervangend korpschef Huyzer in het radiojournaal zelf horen spreken, zodat hier geen enkel misverstand kan ontstaan over het gezegde. „Wat wij constateerden [...] is dat we dat weliswaar zeiden, dat er voor racisme en discriminatie geen plaats is in het korps, maar toch collega’s niet de ervaring hadden of ervoeren dat we dat ook daadwerkelijk van mening waren.” Een mooie quote als uitgangspunt voor een leiderschapscursus.

Nu had ik zelf niet de indruk gekregen dat men alleen maar iets te vaag was over het belang van artikel 1 van de Grondwet. Integendeel, in de onthullende documentaire De Blauwe Familie, die aanleiding is geweest tot het nieuwe sanctiebeleid, vertelden agenten dat ze melding maakten van discriminatie en nul op het rekest kregen. Ze werden in plaats ervan tegengewerkt.

Daaraan zou ik nog recente berichten kunnen toevoegen over undercoveragenten, die ook werden gepest en ook niet op de politieleiding konden rekenen voor een veilige werkomgeving. Maar dat mag allemaal niet van mezelf. Het gaat me niet om specifieke leidinggevenden bij de politie; wat mij interesseert is de verantwoordelijkheid van instituties. Wat is hun opdracht en hoe komt het dat dingen zo mis gaan in de uitoefening van dienstbaarheid?

Non-discriminatie is geen bijzondere service aan agenten met een ‘andere’ achtergrond

Wat voor de politie geldt, geldt immers net zo goed voor de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Al jaren zie je mensen tussen de raderen van instellingen en organisaties vermalen worden en kennelijk is niemand van bovenaf in staat de basisopdracht van de sector serieus te nemen.

Zodra sluiting wordt aangekondigd van verregaand gespecialiseerde klinieken in de geestelijke gezondheidszorg, zegt de minister dat ze daartegen niets kan doen. Ze wil niet op de stoel van de zorginstellingen gaan zitten. De beslissing over beschikbaarheid van zorg is nu eenmaal aan de instellingsbesturen en zorgverzekeraars. Als die lichte hulpvragen prefereren boven de zware vragen van mensen met persoonlijkheidsstoornissen, dan is dat helaas zo.

Zijn dit niet heel verschillende situaties? Racisme bij de politie en gebrek aan zorg voor mensen met complexe psychische problemen? Jawel, maar op een fundamenteel niveau gaat het om hetzelfde tekortschieten en om hetzelfde onvervuld blijven van de basisopdracht. Je kunt als politie onmogelijk je werk doen als je je collega’s pest. Je kunt als GGZ onmogelijk je werk doen als je mensen met complexe psychische problemen op straat zet.

De politieleiding suggereert nu dat ze het beginsel van artikel 1 omarmt als bijzondere service aan agenten met een ‘andere’ achtergrond. Maar zo werkt dat artikel niet. Het is geen luxe, geen extraatje, geen toegeeflijkheid jegens sensitieve burgers. Het vraagt je niet een beetje op je woorden te passen omdat ‘de afgelopen jaren’ mensen met nieuwe overgevoeligheden tot het korps zijn toegetreden.

Het beginsel is de dobber waarop het hele politieapparaat drijft: zowel agenten als burgers moeten er voetstoots van uit kunnen gaan dat ieder mens gelijk is voor de wet en dus ook voor de wetshandhaver. Als politieleiders dat alleen maar een beetje beleefd mompelen en collega’s niet ervaren dat ze dat ‘daadwerkelijk van mening zijn’, verliest de politie betrouwbaarheid en vertrouwen.

Heel ingewikkeld is het allemaal niet. De politie, belast met wetshandhaving, moet op zijn minst, op zijn minst, op zijn minst, artikel 1 van de Grondwet respecteren. De GGZ, belast met zorg voor mensen met psychische problemen, moet op zijn minst, op zijn minst, op zijn minst, zorg bieden in de zwaarste gevallen.

Maar het werk is moeilijk! Maar het geld is op! Maar de zorgverzekeraars doen raar! Nou, dat kan allemaal wel zo zijn, het leven is hard, maar dat ontslaat de leiding in het land niet van haar verantwoordelijkheid voor de meest elementaire rechtvaardigheid en zorg.

