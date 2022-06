ACM: Apple breidt betalingsmogelijkheden uit en voldoet nu aan regels

Apple heeft zijn beperkte betalingsmogelijkheden voor datingapps uitgebreid en houdt zich nu aan de Europese en Nederlandse concurrentieregels. Dat schrijft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) zaterdag. ACM probeerde de aanpassing al maanden af te dwingen en legde Apple uiteindelijk een dwangsom van 50 miljoen euro op.

Het bedrijf stelde „onredelijke voorwaarden” aan betalingen op datingapps als Tinder, Lexa en Bumble, vindt ACM. Als een klant een abonnement nam op zo’n app, kon de betaling alleen door Apple worden verwerkt. Als uitbaters van de app zelf een alternatieve betaalmethode suggereerden, werd hun product uit de App Store verwijderd. Apple rekende voor de verwerking van betalingen vaak 30 procent commissie. Apple zegt dat het gebruikers van iPhone-apps ook als eigen klanten ziet, en daarom wil weten van welke diensten ze gebruik maken in apps van andere makers. Niet alleen in datingapps, maar ook bij muziekdiensten en krantenapps.

Apple maakte misbruik van haar machtspositie, stelt ACM. Nu het bedrijf de voorwaarden heeft aangepast, geeft het app-aanbieders meer mogelijkheden om te concurreren, zegt de toezichthouder. Zo kunnen de aanbieders zelf een betaalsysteem kiezen in hun app en hebben ze de mogelijkheid om klanten naar hun eigen website te verwijzen om te betalen. Ook in andere landen is er veel kritiek op het betalingsbeleid van Apple. Google, en het Amerikaanse bedrijf Epic Games, daagden het techbedrijf al voor de rechter.