#35 PvdA en GroenLinks: dit keer wel?

Het is niet voor het eerst dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid het samen willen proberen. Eerdere pogingen liepen steeds weer op niets uit, maar nu lijken de twee partijen dichterbij dan ooit. Zaterdag mogen de leden zich uitspreken over een volgende stap in de samenwerking: een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer.

In deze Haagse Zaken zetten Philip de Witt Wijnen en Pim van den Dool eerdere toenaderingspogingen op een rijtje: waarom mislukten die steeds? En ze vertellen over de voor- en tegenstanders van (verregaande) samenwerking, de argumenten die zij aandragen en wat deze nieuwe poging anders maakt dan die hiervoor.

@LamyaeA // @pimvandendool // @PhilipDeWW

Verder lezen en luisteren:

Luister hier de aflevering met Tom Jan Meeus en Denise Retera over fuseren en versnipperen.

Lees hier het artikel dat Pim van den Dool en Philip de Witt Wijnen schreven over de gemeenschappelijke bijeenkomst van PvdA en GroenLinks in Arnhem.

Luister hier de aflevering die we maakten over het linkse electoraat.