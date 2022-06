Zijn Kangoo Jumps een oplossing voor hardlopers met veel blessures?

Kangoo Jumps zijn schoenen met een veersysteem. Dat veersysteem bestaat uit twee halfronde, stugge kunststof stroken die aan de uiteinden tegen elkaar zijn gemonteerd. Daar bovenop staat een lichte kunststof skischoen.

Een fysiotherapeut in Zwitserland ontwikkelde de schoenen. Kangoo Jumps werden in 2004 in Nederland geïntroduceerd. Een van de 33 voordelen van de schoen die het merk claimt: hardlopen op de springschoenen is 80 procent minder belastend dan hardlopen op hardloopschoenen.

Toch raadt hoogleraar bewegingswetenschappen Bert Otten van Universitair Medisch Centrum Groningen mensen met blessures Kangoo Jumps geenszins aan. Otten onderzocht alle 33 gezondheidsclaims. Hij stelde vast dat 26 ervan gelden voor het beoefenen van sport in het algemeen. Hij maakte gehakt van zes claims. Otten: „De enige claim die eigenlijk overeind bleef was: ‘Het is leuk om te doen’.”

En die 80 procent minder belasting dan? Otten: „Wanneer je hardloopt en je landt op je voet, ontstaat er een kort krachtpiekje dat je knie nooit bereikt. Daarna pas rol je je voet af en draagt de grond je totale gewicht. Dat eerste korte piekje is met Kangoo Jumps inderdaad minder groot, maar dat heeft dus geen enkele betekenis voor het kniegewricht of alles daarboven.”

De kans op letsel is met Kangoo Jumps zelfs iets groter, zegt Otten: wanneer je je voet per ongeluk verkeerd plaatst, zijn de krachten op je gewrichten groter. Hij raadt lopers met blessures aan hun looptechniek te laten bekijken en daarbij passende schoenen te kopen. „Maar hardlopen blijft blessuregevoelig. Misschien kunnen ze uiteindelijk beter gaan fietsen.”