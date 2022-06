Wrak 17de-eeuws beroemd koninklijk oorlogsschip gevonden voor Britse kust

Het wrak van een beroemd Brits koninklijk oorlogsschip is in 2007 ontdekt in de Noordzee. Het gaat om de HMS Gloucester, dat in 1682 verging met de latere koning James II aan boord. Wetenschappers van de University of East Anglia in Norwich hebben de vondst vrijdag bekendgemaakt.

De HMS Gloucester voer in 1682 tegen een zandbank voor de kust bij de plaats Great Yarmouth, ter hoogte van Noord-Holland. Een deel van de bemanning en passagiers werd gered door andere schepen van de Britse vloot, maar tussen de 130 en 250 opvarenden kwamen om het leven. Velen van hen mochten het schip niet verlaten totdat de koninklijke familie in veiligheid was gebracht. Doordat James II weigerde het schip te verlaten, moesten zij gedwongen afwachten tot het schip gezonken was. De toenmalige kroonprins overleefde de schipbreuk en werd drie jaar later, in 1685, de laatste katholieke koning van het Britse koninkrijk.

De broers Julian en Lincoln Barnwell, afkomstig uit de plaats Norfolk, doken het wrak in 2007 op in het bijzijn van hun stiefvader en twee vrienden. Zij waren op dat moment al vier jaar in de Noordzee op zoek naar het schip. Omdat moest worden onderzocht of het inderdaad om de Gloucester ging en uit veiligheidsoverwegingen, is de vondst nu pas bekendgemaakt.

Zeeslagen

Voordat de Gloucester zonk, nam het met de Britse vloot deel aan meerdere oorlogen, onder meer tegen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zo vocht het mee in de Tweede en Derde Engels-Nederlandse Oorlog. De Vierdaagse Zeeslag (1666), Slag bij Solebay (1672) en Slag bij Kijkduin (1673) behoren tot beroemde zeeslagen waarin het 62-kanonnen tellende schip werd ingezet.

Professor Claire Jowitt van de University of East Anglia is een van de wetenschappers die onderzoek deed naar de vondst van de Gloucester. Ze noemt het „de mogelijk grootste maritiem-historische ontdekking” sinds de vondst van de Mary Rose in 1982, waarin veel archeologische vondsten uit de zestiende eeuw werden gedaan. De Gloucester bleek bij de kiel in tweeën gebroken en in de afgelopen eeuwen grotendeels te zijn weggezakt in de zeebodem.

In het voorjaar van 2023 staat een tentoonstelling over het schip gepland in The Norwich Castle Museum and Art Gallery. Dan zullen vondsten uit de Gloucester worden getoond aan het publiek en delen de onderzoekers de recentste inzichten in hun historische, wetenschappelijke en archeologische onderzoek naar het scheepswrak.