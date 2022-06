Profwielrenners doen het. En fanatieke hobbywielrenners ook. Maar verder is je benen scheren natuurlijk voor homo’s. Net zoals van die superstrakke lycra wielerpakjes, waarin je alles – ja: alles – kunt zien zitten. Of een roze trui als beloning voor het winnen van de Ronde van Italië. Hoewel. Nu er steeds meer mensen op een racefiets klimmen, zijn al deze zaken ook meer gemeengoed geworden. En toch is er geen enkele profwielrenner homo. Ik heb er al vaak over nagedacht hoe dat komt, en in de afgelopen tijd waarin profvoetballer Jake Daniels uit de kast kwam en hockeyer Pepijn Keppel een boek schreef over homoseksueel zijn in zijn sport, nog veel meer.

Gemiddeld is één op de twintig mensen homoseksueel. Er rijden 510 wielrenners in de WorldTour. Statistisch gezien zouden 25 WorldTour-renners op mannen moeten vallen. Dat niet één dat doet, betekent niet dat er geen homoseksuele wielrenners zijn. Nee, het betekent dat het onderwerp in het wielrennen een nog groter taboe is dan in het voetbal, of in andere sporten. Dat kan niet anders.

Nu kan mijn onderbuikgevoel dat wel zeggen over een peloton waarin ik zelf nooit gereden heb, maar zoiets dient natuurlijk gecheckt. Dus zocht ik contact met een man met een jarenlange staat van dienst in de WorldTour om eens van gedachten te wisselen.

„Zouden homoseksuele mannen gewoon niet voor een sport als wielrennen kiezen? Nee, natuurlijk wel”, corrigeerde hij zichzelf meteen. „Dat zeiden ze over voetbal ook altijd. Voor wielrennen moet eigenlijk wel hetzelfde gelden: angst om uit de kast te komen. Maar ik heb tijdens mijn hele carrière niet één keer homohaat meegemaakt. Dus jeetje, waarom is het in onze sport dan niet eens een thema dat er geen homo’s zijn?”

Hij dacht even na. „Ik geloof wel dat je bang kunt zijn dat ploegen je niet meer willen. Want dat ik niet met zekerheid durf te zeggen dat met name de traditionele ploegen uit bijvoorbeeld België en Frankrijk het geen probleem vinden, zegt natuurlijk genoeg.”

Wielrennen is een conservatieve sport, niemand steekt graag zijn kop boven het maaiveld, bang om ‘lastig’ te zijn. En wielrennen is een macho-sport. Dat wringt met feminiene trekjes als benen scheren en jezelf soigneren.

„Nu ik erover nadenk, realiseer ik me dat ik om die reden vaak ‘homo’ naar mijn hoofd geslingerd heb gekregen. Niet in het peloton natuurlijk, want daar scheert iedereen zich. Maar juist door mensen van buiten de sport. Terwijl je eigenlijk macho wilt zijn. Stoer. Sterk. Met veel vrouwen op je heen. Dat verhoogt je status, als wielrenner.”

Hoeveel homoseksuelen zouden ermee gestopt zijn, omdat ze zich niet prettig voelden tussen de wielrenners die er met macho-gedrag alles aan willen doen om door de buitenwacht niet als homo te worden gezien, vroegen we ons af. We kwamen er niet uit.

„Dat zou eens onderzocht moeten worden. Ik hoop ook dat het verandert. Dat we er tenminste over gaan praten dat homo zijn in het peloton geen probleem is. Zelf zou ik het wel cool vinden als een van mijn collega’s uit de kast komt. Ik zou hem direct steunen.”

En zeg nu zelf. In elke sport zou openlijke homoseksualiteit doodnormaal moeten zijn. Maar in de sport met de regenboogtrui als ultieme prijs helemaal.

Marijn de Vries is oud-profwielrenner en journalist.