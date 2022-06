Als er ooit een volledige fusie tussen PvdA en GroenLinks komt, zullen er eerst een paar praktische dingetjes moeten worden geregeld. Bijvoorbeeld: hoe moet die partij heten? En, nog belangrijker, wie gaat haar leiden? Daarover voorzie ik een eindeloos gezeur, want linkse mensen zijn het niet gauw met elkaar eens, behalve als ze over rechtse mensen oordelen.

De naamgeving lijkt van ondergeschikt belang, maar zou weleens een mijnenveld kunnen zijn waar hele ledematen wreed worden afgerukt. Welke naam komt voorop: de PvdA of GroenLinks en wat is daarbij de graadmeter? De laatste verkiezingen of de meest recente peilingen?

Of moet er een nieuwe naam komen omdat ‘PvdA/GroenLinks’ lastig uitspreekbaar is? Ik heb met mezelf even gebrainstormd over een nieuwe naam, gebaseerd op de oude namen. Ik kwam niet veel verder dan ‘Groene PvdA’ en ‘Samen groen’. Iets met ‘rood’ misschien? ‘Roodgroen’ of ‘Groenrood’? Het doet me te veel denken aan ‘roodvonk’, wat een zeer besmettelijke en gevaarlijke ziekte is.

Daar ga je geen verkiezingen mee winnen, dus dan maar een nieuwe naam? „De Partij voor de Gelijkheid” (als de PvdA de grootste is), „De Milieupartij” (als GroenLinks domineert)? Het kan, maar fraai is het niet.

Na veel gepieker kwam ik tot de spijtige slotsom dat er maar één naam écht geschikt zou zijn, ware het niet dat die al eerder uitgevonden is: Nieuw Links. Voor de jongere lezers: Nieuw Links was een invloedrijke vernieuwingsbeweging in de PvdA van 1966 tot 1971 met onder andere André van der Louw en Han Lammers.

Goed, je zou er ‘Nieuw Groen’ van kunnen maken, maar hoe verkoop je dat aan een partij vol ‘rooie vrouwen’? Ik kom er niet uit en waag me daarom met grote tegenzin aan een nog veel moeilijker probleem: wie wordt de nieuwe partijleider? Je kunt nog zoveel idealistische programmapunten bedenken, zonder een aansprekende leider kom je nergens.

Uit een recente enquête van EenVandaag onder duizenden kiezers van beide partijen kwam dit klassement tevoorschijn: 1. Ahmed Aboutaleb. 2. Frans Timmermans. 3. Jesse Klaver. 4. Attje Kuiken. 5. Femke Halsema. Zowel bij de PvdA als bij GroenLinks was de voorkeur voor Aboutaleb het grootst. Dat verbaasde me, want ik vermoed dat de electorale kansen met Timmermans groter zijn. Hij lijkt me met zijn verbale kwaliteiten en veel ruimere politieke ervaring beter toegerust voor een scherpe verkiezingsstrijd dan de wat formelere Aboutaleb. Bovendien heeft Timmermans al bewezen dat hij voor de PvdA verkiezingen kan winnen.

Maar misschien heb ik ook wel een zwak voor Timmermans sinds ik gemerkt heb dat hij graag literatuur leest. Dat komt weinig voor onder politici, ook al was Aboutaleb juryvoorzitter bij de Libris Literatuur Prijs. Timmermans doet me hierin denken aan Joop den Uyl. Laatst, bij het aanvaarden van de Vrede van Nijmegen Penning, hield hij een rede over oorlog en vrede in Europa waarin hij aan het slot zei: „Literatuur, kunst, cultuur zijn in dit verband geen luxe, maar essentieel bij het doorgronden van de mensensoort en waartoe zij collectief en individueel in staat is.” Als voorbeeld prees hij De draaischijf, de nieuwste roman van Tom Lanoye: „Een absoluut meesterwerk.”

Met zo’n partijleider gaan we in Nederland hopelijk weer wat meer lezen.

