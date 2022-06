Voor het gehoor is een festival geen feestje

Een vol restaurant rond lunchtijd staat gelijk aan ongeveer 75 decibel. Een gemiddelde kroeg op de hoek waar alle tafeltjes bezet zijn, met muziek op de achtergrond, gaat richting de 90. En een rockconcert zit al snel tegen de 103 decibel aan. Saskia Kloet is programmamanager gehoorschade bij VeiligheidNL en zegt: „Alle volumeniveaus boven de 80 decibel, afhankelijk van hoe hard, hoe lang en hoe vaak je eraan blootgesteld wordt, kunnen potentieel tot gehoorschade leiden.”

Nu feestjes en festivals weer van start zijn gegaan krijgen bezoekers weer te maken met luide volumes. Om geen gehoorbeschadiging op te lopen adviseert Kloet om gehoorbescherming te dragen. Dat geldt voor volwassenen, maar zéker voor jonge kinderen.

Lees ook: Ook lichte gehoorschade leidt tot lagere schoolresultaten

„Het lastige is dat de relatie tussen het aantal decibel en hoe lang je je oren er veilig aan bloot kan stellen, niet lineair verloopt”, zegt Kloet. Elke 3 decibel boven de 80 decibel halveert de periode waarin je veilig aan dat geluid blootgesteld kan worden.”

40 uur in de week werken in een lawaaiberoep (80 decibel), zoals in de bouw of een fabriek, is redelijk risicovrij, maar als je op een festival in de buurt van een box staat, kan je daar eigenlijk maar 15 minuten veilig staan.

Bescherm je trilharen

Kloet: „Gehoorbescherming voorkomt dat hard geluid de trilharen in het binnenoor beschadigt.” Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat schade aan het gehoor, die zich na 10 tot 20 jaar na te veel blootstelling kan manifesteren, onomkeerbaar is, zegt ze.

„Daarbij wordt ook nog eens onderschat wat de consequenties van een slechter gehoor kunnen zijn.” Zo kan gehoorschade bij jongeren al invloed hebben op de studiekeuze, zegt ze, want met een minder gehoor zijn sommige beroepen lastiger uit te voeren. „En gehoorbeschadiging kan een obstakel zijn in het sociale leven. Ook is er het risico op tinnitus, waarbij je altijd een piep, klop, boor, trommel of ruis hoort. Dat heeft invloed op de mentale gezondheid.”

Het lastige is dat gehoorschade geen type letsel is dat je meteen fysiek op zal merken, zeker niet bij een kind. „Hoe vaak gebeurt het niet dat kinderen sowieso niet reageren op een vraag, in het kader van Oost-Indisch doof zijn.” Probeer je kind daarom zoveel mogelijk te beschermen tegen harde geluiden en lawaai.

‘Gehoorschade bij jongeren kan al invloed hebben op de studiekeuze’

„Het gehoor in ontwikkeling is extra gevoelig”, zegt Kloet. Gelukkig krijgen de meeste kinderen als ze met hun ouders meegaan naar een feestje als Koningsdag een koptelefoon op, ziet ook zij. Kleine kinderen met grote oorkappen, zoals we ze van een bouwplaats kennen, zijn al een grote verbetering. Daarnaast zijn er ook oorkappen speciaal voor kinderen.

Zo heeft Alpine, gespecialiseerd in gehoorbescherming, de hippe oorkap Muffy, met een verstelbare hoofdband, in diverse pasteltinten en geschikt voor kinderen tot en met zestien jaar. Voor pubers die zo’n kap te suf vinden, zijn er Pluggies, voor in het oor. Baby’s vanaf 3 maanden kunnen de Muffy Baby op: een oorkap voor babyoortjes met een verstelbare hoofdband van elastiek die te veel druk op de fontanellen moet voorkomen. Allemaal verlagen ze het geluid tot een voor kinderoren veilig niveau.

Ook thuis ligt hoorgevaar op de loer

Niet alleen buitenshuis, ook binnenshuis ligt gehoorschade op de loer. „Tijdens een grote Rotterdamse studie is ontdekt dat één op de zeven kinderen in de leeftijdsgroep van 9 tot 11 al beginnende gehoorschade heeft.” Daarin wordt een verband gezien met gamen en muziek luisteren op tablets, telefoons en via oortjes. „Hou het dus niet alleen op feestjes, maar juist ook thuis in de gaten. Kinderen zijn zelf nog niet in staat op hun gehoor te letten, daarom moeten ouders dat doen”, zegt Kloet.

Lees ook: Wie beter hoort wordt niet dement – is het zo simpel?

Volgens Europese richtlijnen uit 2013 moet op alle telefoons en tablets een geluidsbegrenzer zitten die standaard ingesteld staat op een niveau van 85 decibel – iets hoger dan de eerder genoemde 80 omdat ervan uitgegaan wordt dat niemand 40 uur per week muziek luistert via de tablet of telefoon – maar dat is bij oude modellen nog niet het geval. „Daarnaast is het handig om op je telefoon een decibelmeter te installeren, die geeft een goede indicatie van hoe hard het geluid is van de plek waar je op dat moment bent.”