Uit de duim gezogen neuzen

De meeslependste fantasie is er een die zoveel mogelijk raakt aan de werkelijkheid. Het zou waar kunnen zijn, denk je dan vanzelf. Dat moet zoöloog Gerolf Steiner zich ook gerealiseerd hebben toen hij in 1962 zijn klassieker over de Rhinogradentia schreef onder het pseudoniem Harald Stümpke. Zijn monografie over een unieke orde van zoogdieren die pas in 1941 per toeval ontdekt werd op de Heieiei-archipel is... volkomen uit de duim gezogen.

Harald Stümpke: De Snuiters Anatomie en gedrag van de Rhinogradentia, vertaald en ingeleid door Jelle Reumer, Lias, 128 blz. €17,95 ●●●●●

De Rhinogradentia (ook wel „snuiters”) worden gekenmerkt door een uitzonderlijke evolutie van de neus, die bij veel van de soorten een extra functie heeft gekregen als ledemaat om zich te kunnen voortbewegen. Stümpke beschrijft een diversiteit van in totaal 189 soorten snuiters, „waarbij niet kan worden uitgesloten dat op een afgelegen plek in de archipel nog een andere onbekende soort leeft.” Als enige zoogdieren van de archipel, konden zij alle ecologische niches bezetten en nam de evolutie bizarre afslagen.

Steiner liet zijn alterego Stümpke er ook gedetailleerde pentekeningen bij maken met kaarten, stambomen en anatomische tekeningen. Het manuscript van Stümpke is de enige overgebleven tastbare herinnering aan deze buitenissige levensvormen. In het nawoord merkt Steiner op dat de gehele archipel, inclusief het voltallige team van ’s werelds snuiterdeskundigen, in de oceaan is verdwenen, na een uit de hand gelopen atoomproef in de buurt.

Destijds was het boekje een groot succes in Duitsland, met een oplage van tienduizenden exemplaren. Het werd vertaald in het Frans, Engels, Japans en Italiaans. En nu, zestig jaar na het debuut, heeft emeritus hoogleraar paleontologie Jelle Reumer het boekje met grote liefde ook voor het eerst naar het Nederlands vertaald.

Wat heb je eraan? Het valt in de categorie nerdenhumor, vooral grappig voor ingewijden (in dit geval biologen, paleontologen). Voor die doelgroep is het zeker een aardig curiosum. De lange inleiding van Reumer is daarbij een zeer waardevolle aanvulling, zoals je een goede wijn veel beter kan appreciëren als de sommelier er vooraf een goed verhaal bij vertelt.