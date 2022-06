U mag de data hebben. Maar we geven niets

Delen is moeilijk. Wetenschappers die beloven hun onderzoeksgegevens te delen, doen dat niet of zijn onbereikbaar. Dat merkten drie Kroatische wetenschappers uit Split toen ze bijna 1.800 collega’s aanschreven en verzochten om onderzoeksgegevens op te sturen. Het verslag van die exercitie publiceerden de onderzoekers 30 mei in het Journal of Clinical Epidemiology.

Het openbaar maken of delen van onderzoeksgegevens is in theorie een goed gebruik onder wetenschappers. Met toegang tot data kunnen andere wetenschappers resultaten reproduceren. En het is een waarborg tegen wetenschappelijk wangedrag. Als data openbaar zijn, kunnen derden sneller fraude of verfraaiing op het spoor komen.

Uitgevers van wetenschappelijke vakbladen zouden het delen of openbaar maken van data kunnen afdwingen. Maar ze doen het niet. Hooguit moedigen ze auteurs aan om een zogenoemd data availability statement (DAS) in hun artikel op te nemen. Daarin vermelden auteurs of onderliggende data opvraagbaar zijn, zelfs als dat niet het geval is. Maar ook het opnemen van een DAS is vaak geen verplichting.

Redelijke verzoeken

Uitgever BioMed Central (BMC) verplicht auteurs wél een DAS op te stellen. De Kroaten richtten hun pijlen daarom op onderzoekers die in BMC-tijdschriften publiceren, om te zien wat die DAS’sen waard zijn. Het drietal analyseerde alle artikelen die in januari 2019 in BMC-tijdschriften verschenen. In de meest voorkomende DAS (1.437 keer geturfd) vermeldden de auteurs dat ‘gegevens verkrijgbaar zijn bij redelijke verzoeken’.

De Kroaten verstuurden 1.792 e-mails waarin ze verzochten om data, waarbij ze meteen zeiden dat het doel was om de bereidheid tot delen te onderzoeken. Daarop kwamen slechts 254 antwoorden terug (14 procent). Minder dan de helft daarvan (122) deelde de data uiteindelijk. Zelfs als er contact was, kwam het vaker niet dan wel tot het delen van onderzoeksgegevens: conversaties bloedden dood, sommigen wilden een geheimhoudingsverklaring (maar reageren vervolgens niet als die werd opgestuurd), twee auteurs wilden vergoed worden, eentje eiste als co-auteur te worden opgenomen in vervolgonderzoek en nog eentje gaf toe de gegevens te zijn kwijtgeraakt.

De DAS schiet dus tekort als instrument om data toegankelijk te maken, concluderen de onderzoekers. Alleen een harde eis van de uitgever om data openbaar te maken kan het verschil maken, denken de Kroaten.

Dat lijkt sowieso een goed idee. Hoofdredacteur Tsuyoshi Miyakawa van vakblad Moleculair Brain deelde vorig jaar een opvallend inzicht: toen hij 41 auteurs van manuscripten om aanvullende gegevens vroeg, trokken er prompt 20 hun bijdrage terug en 19 leverden ook in tweede instantie niet genoeg data aan, „wat de mogelijkheid suggereert dat de ruwe data vanaf het begin niet bestonden”.

De data van de Kroaten zelf zijn trouwens niet openbaar: „We publiceerden onze ruwe data niet omdat dat geïnterpreteerd zou kunnen worden dat we auteurs aan de schandpaal nagelen omdat ze hun gegevens niet willen delen.”