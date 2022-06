Niet ver van de plek waar oud-minister Sander Dekker ten val kwam met zijn racefiets, galopperen vijf politiepaarden, recht op een waterkanon af van de ME. Eentje begint te steigeren zodra de ME de hogedrukspuit opent. De andere zijn al aardig schrikvrij en draven onverstoorbaar door de nevel.

Prachtig, deze oefening, op een verlaten parkeerterrein bij de duinen, vredig in het zonnetje, maar ze herinnert er wel aan dat maatschappelijke onrust nooit ver weg is.

Eén op de drie huishoudens komt in de problemen door de energiekosten, meldt het Nibud. Middeninkomens moeten sport of vakanties schrappen. Personeelstekorten, overbelasting, woningschaarste, asielzoekers slapen in stoelen.

De irritatie stijgt met de dag, en soms denk ik dat het domweg door onze bevolkingsdichtheid komt. Alles is te vol, te veel.

Ook voor de plek waar de oud-minister viel, geldt het. Het Schelpenpad bij Monster verwelkomt je met een warwinkel aan bordjes. Fietspad, ruiterpad, honden aangelijnd volgens de APV, grondwaterbeschermingsgebied, stiltegebied. Maar het meest prominent zijn twee bruine borden waarop de gemeente Westland deze contreien uitroept tot #Selfiehub en #Photohotspot.

Te vol, te veel. Al die doelgroepen moeten over deze ene hellende weg, die op drukke stranddagen te smal is voor alle racefietsers, skeelers, wandelaars, kinderwagens, scootmobiels, e-bikes...

Wat er precies gebeurde blijft onduidelijk, maar het begon bij irritatie. Een vrouw gebaarde de oud-minister om rustiger aan te doen, raakte Dekker daarbij per ongeluk of opzettelijk, en met zo’n snelheid vlieg je dan al gauw over de kop.

Het incident ontketende een gepolariseerde discussie over de ‘snelheidskloof’. Zelfs de oer-Hollandse tweewieler leidt hier tot tweespalt. Het liefst had elke bevolkingsgroep een eigen rijbaan.

Overigens loopt hier gewoon een wandelpaadje, keurig naast het fietspad. „Nee joh, dat is voor de paarden!”, zegt een man met hond die ik ernaar vraag. Dat staat dan weer op geen enkel bordje, maar het klopt, lees ik in het AD, dat iemand interviewde van de plaatselijke Fietsersbondafdeling. Die ijvert al langer voor wegverbreding, maar dat kan de provincie niet uitvoeren: Natura2000-gebied.

Te vol, te veel. Natuur, wegen-, woning- en landbouw: ze staan elkaar in een muurvaste patstelling te irriteren. Wat de provincie wel kan doen? Een bordje plaatsen: ‘Hou rekening met elkaar.’

Verdraaid. Dat had een hoop botbreuken voorkomen. Stond de anderhalvemetermarkering hier nog maar. Die is weggesleten, maar had dezelfde strekking. Bij een volgende coronagolf krijgt ze vast een nieuw verfje. Want onze regering zet daarbij vol in op ons eigen vermogen om rekening met elkaar te houden. In een ideale wereld huppelt iedereen vredig met elkaar over één Schelpenpad. Maar voorlopig zou ik blijven oefenen met dat waterkanon.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.