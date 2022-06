Patstelling nadert in de Donbas: als het Oekraïense leger niet instort, moet Rusland een gevechtspauze inlassen

Het was eigenlijk gekkenwerk. De afgelopen week bezocht president Volodymyr Zelensky de frontstad Lysytsjansk, ver binnen het bereik van de Russische kanonnen.

Terwijl aan de overkant van de rivier in Sjevjerodonetsk om elke straat gevochten werd, deelde de Oekraïense president medailles uit aan zijn militairen. „Het is voor mij een grote eer hier vandaag bij jullie te zijn”, zei Zelensky met emotie in zijn stem. Daarna was er even tijd voor een groepsfoto.

De zware gevechten in het oosten van Oekraïne zijn allesbehalve voorbij

Het bezoek was gevaarlijk, maar van groot belang, want de Oekraïense strijdkrachten worden bont en blauw geslagen door de superieure Russische artillerie. Volgens Mychajlo Podoljak, naaste adviseur van Zelensky, sneuvelen dagelijks honderd tot tweehonderd militairen. Zelensky zelf sprak eerder over 50 tot 100 dodelijke slachtoffers per dag. Het zijn huiveringwekkende aantallen, vooral als je bedenkt dat voor elke dode er zeker twee gewonden vallen. Per dag verliest Oekraïne dus honderden militairen.

De felste gevechten worden gevoerd in Sjevjerodonetsk, een industriestad die voor de oorlog zo’n honderdduizend inwoners telde, maar inmiddels grotendeels met de grond gelijk is gemaakt. Al wekenlang golft de strijd heen en weer. Nadat de Russen de stad zo goed als helemaal hadden ingenomen, voerde Oekraïne versterkingen aan en werden de Russen teruggedrongen naar de buitenwijken. Inmiddels hebben de Russen weer de overhand. Volgens Rodion Mirosjnyk, een diplomatiek vertegenwoordiger van de zelfverklaarde Volksrepubliek Loehansk zijn de Russische militairen de laatste verzetshaarden aan het opruimen en hebben de Oekraïense verdedigers zich teruggetrokken in de chemische fabriek ‘Azot’ aan de rand van de stad. In de schuilkelders daar zitten honderden burgers, maar ‘Azot’ is niet vergelijkbaar met de veel grotere ‘Azovstal’ in Marioepol. Die enorme staalfabriek heeft een gigantisch ondergronds gangenstelsel.

De val van Sjevjerodonetsk mag aanstaande lijken, de zware gevechten in het oosten van Oekraïne zijn daarmee nog niet voorbij. Lysytsjansk, de laatste stad in de provincie Loehansk die nog in Oekraïense handen is, is voor de Russen een harde noot om te kraken. De stad ligt op een hoge rivierbank die vanuit Sjevjerodonetsk nauwelijks is te bestormen, vooral niet als de Oekraïners de bruggen over de Siversky Donets eenmaal hebben opgeblazen. Vanuit het zuid-oosten proberen de Russen Lysytsjansk te omsingelen, maar de afgelopen week hebben zij daarmee nauwelijks vorderingen gemaakt. Dat geldt ook voor Russische pogingen om vanuit het noorden door te breken naar Slovjansk, de volgende stad die op het menu van Moskou staat.

Toch wordt de situatie voor Oekraïne onderhand nijpend. Volgens Vadym Skybytsky, het hoofd van de militaire inlichtingendienst GOeR, is Oekraïne inmiddels door zijn 152-millimeter artilleriegranaten heen en is het afhankelijk van westerse houwitsers, die 155 millimeter-granaten verschieten. NAVO-landen hebben inmiddels honderden stuks geschut toegezegd, maar velen daarvan, zoals de Duitse en Nederlandse Pantserhouwitsers, moeten nog worden geleverd. Mede daardoor beschikken de Russen op dit moment over tien à vijftien vuurmonden voor elk Oekraïens stuk geschut, aldus Skybytsky.

Tanks uit Sovjettijden

Maar ook de Russen lopen op hun laatste benen. Volgens (niet verifieerbare) cijfers van de Oekraïense Generale Staf staat het Russische dodental inmiddels op 31.200. Om het offensief in de Donbas te kunnen volhouden valt Rusland steeds vaker terug op eenheden die ad hoc zijn geformeerd uit overlevers van vorige veldslagen en op slecht getrainde dienstplichtigen, die worden geronseld in Donetsk en Loehansk. Ook de materiële verliezen aan Russische kant zijn enorm.

Aan het zuidelijke front bij Cherson zijn inmiddels T-62 tanks gesignaleerd. Deze tank (eerste productiejaar: 1962) is niet alleen technisch zwaar verouderd, hij heeft ook een kanon van een kleiner kaliber dan de standaard van de T-64’s en T-72’s die het slagveld domineren. De aftandse T-62’s hebben eigen munitie en reserve-onderdelen nodig, wat ten koste gaat van hun inzetbaarheid. Ook de Russische lange-afstandsraketten lijken op. Volgens Kiev worden er minder beschietingen uitgevoerd en gebruikt Moskou daarvoor vaker oudere rakettypes, zoals de Ch-22, een kruisraket uit Sovjettijden.

Zo tekent zich na ruim honderd dagen oorlog langzaam maar zeker een patstelling af. Als de Oekraïense strijdkrachten de komende weken niet in elkaar storten, zal Rusland een gevechtspauze moeten inlassen. Bij Charkiv en aan het zuidelijke front zijn Russische soldaten al druk bezig verdedigingslinies aan te leggen. Daarbij worden zelfs stokoude antitankmijnen uit de jaren vijftig gebruikt, die eigenlijk allang hadden moeten worden vernietigd, zo meldde de GOeR afgelopen donderdag. Verschillende mijnen zouden al voortijdig zijn ontploft.