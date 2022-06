Stadskanaal gaat opvang bieden aan asielzoekers Ter Apel

De gemeente Stadskanaal gaat asielzoekers opvangen die vanwege de drukte in aanmeldcentrum Ter Apel geen bed meer kunnen krijgen. Dat meldt de gemeente donderdag op haar website. Stadskanaal stelt een grote tent beschikbaar aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met honderd bedden. Deze wordt normaal gebruikt als doorstroomlocatie.

De gemeente ziet naar eigen zeggen met lede ogen aan dat er met enige regelmaat asielzoekers uit Ter Apel buiten of op stoelen slapen. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie „mensonterend”. Uit het gesprek met het COA bleek dat er donderdag al mensen waren die met spoed een slaapplaats nodig hadden. De eerste vluchtelingen slapen donderdagnacht al in de doorstroomlocatie. “Gezien de situatie was het noodzakelijk dat we direct moesten schakelen”, aldus Sloots.

Twee nachten op rij moesten zo’n honderd asielzoekers de nacht doorbrengen op stoelen in Ter Apel. Er zijn voor hen geen bedden beschikbaar, waardoor ze in de recreatiezaal en in de wachtruimte moesten overnachten.

Om de crisis in Ter Apel op te lossen wil het kabinet dat er vier grote opvanglocaties komen, die elk duizend mensen kunnen onderbrengen. Dat meldden de NOS en RTL Nieuws woensdag op basis van een brief die zij inzagen die staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel, VVD) begin deze maand heeft gestuurd aan het Veiligheidsberaad.