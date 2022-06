‘Spoor van leugens’ drijft Mali in de armen van Rusland

Hij is er nog nooit geweest, toch houdt Sorakata Coulibaly, 34, van Rusland. Zo veel zelfs, dat boven de ingang van zijn winkeltje in Bamako twee vlaggen aan een touw hangen. De Malinese en daarnaast, nog een maatje groter, de Russische. Zijn droom, zegt Coulibaly met oplichtende ogen, is dat Mali net zo sterk als Rusland wordt.

Binnen heeft de jonge ondernemer met houten platen en kippengaas een apart hoekje gemaakt van waaruit hij levensmiddelen verkoopt. Zakjes mosterd, potten met snoepgoed. Ernaast staat een tafel met een enorme berg strijkgoed. Zijn winkeltje, gelegen in een van de betere woonwijken van de Malinese hoofdstad, heeft hij nu zo’n zes jaar, vertelt Coulibaly. De Russische vlag hangt er sinds zes maanden.

De sleutel naar zijn plotse liefde voor Rusland ligt verstopt onder de stapels was. Hij zit veel op sociale media, legt Coulibaly uit, terwijl hij een smartphone opdiept uit de hopen textiel. Als hij Facebook opent, verschijnt meteen het gezicht van de Russische president Poetin. Soms zit Coulibaly tot één uur ’s nachts te scrollen. Dan leest hij hoe de NAVO Oekraïne tegen Rusland heeft opgezet, bijvoorbeeld, waardoor Rusland zich wel móest verdedigen.

Of hoe Rusland andere Afrikaanse landen heeft geholpen waar conflicten woeden, zoals de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). Coulibaly: „Nu komen ze ons helpen.”

Coulibaly komt uit Ségou, een regio in het centrum van Mali waar het geweld van jihadisten fel oplaait. Toch was hij nooit echt met politiek bezig. Laat staan dat hij aan demonstraties deelnam. Maar in de afgelopen maanden is hij al bij vijf demonstraties geweest, vertelt de winkelier, deze dag gekleed in een glanzend blauwe boubou, een traditioneel gewaad. Telkens mét zijn Russische vlag. Hij is zelfs een beetje bekend, lacht Coulibaly. „Mensen willen met mij op de foto.”

Weg met Frankrijk

Van Mali tot Burkina Faso, van Tsjaad tot Niger, de laatste maanden duiken overal bij demonstraties ineens de wit met blauw en rode vlaggen op. Meegenomen door mensen als Coulibaly met dezelfde boodschap voor hun leiders: breek met de oud-kolonisator onder wie het jihadistisch geweld is opgelaaid. „À bas la France!”, weg met Frankrijk. Rusland moet onze nieuwe partner worden.

Daaraan ging een geraffineerde informatiecampagne vooraf, stellen onderzoekers die desinformatie in de regio volgen. Zij zagen hoe pro-Russische en anti-westerse berichten de laatste jaren een vlucht namen in Afrika. Via traditionele kanalen als nieuwsdienst Sputnik en meertalig televisienetwerk RT (voorheen Russia Today), maar vooral via sociale media groeit de invloed van Moskou op het continent.

Tot groot ongemak van het Westen. In een rapport over Mali beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Moskou er vorige maand van politieke turbulentie in Afrika „uit te buiten via desinformatie” en zo een „spoor van leugens en mensenrechtenschendingen” achter te laten.

Dit was ook een onverholen verwijzing naar de CAR, waar Franse troepen al plaatsmaakten voor Russische ‘instructeurs’, een inmiddels bekend eufemisme voor huurlingen van de Wagner Group. De eigenaar van dit in nevelen gehulde private militaire bedrijf (dat door de Verenigde Naties wordt beschuldigd van onder meer martelingen en executies in de CAR) heeft nauwe banden met het Kremlin.

Ontwaking van het Sahelvolk

Precies dat scenario herhaalt zich nu in Mali. In 2013 werd de toenmalige Franse president François Hollande daar nog juichend onthaald nadat zijn troepen grote delen van het noorden hadden heroverd op separatistische Toeareg-rebellen en aan Al-Qaida-gelieerde jihadisten. Nu beklijven vooral de beelden van Franse vlaggen die in de straten van Bamako in brand worden gestoken, evenals beeltenissen van Hollandes opvolger Emmanuel Macron.

Macron kondigde begin dit jaar aan de nog altijd aanwezige Franse troepen terug te trekken uit Mali. Officieel volgde dat besluit op twee opeenvolgende staatsgrepen, in 2020 en 2021, en felle botsingen tussen Macron en de nieuwe militaire machthebbers. Maar op de achtergrond speelde nog iets mee: een campagne op sociale media die Malinezen al langer warm maakte voor een alter

Zo zagen onderzoekers van het Digital Forensic Research Lab, van de Amerikaanse denktank Atlantic Council, hoe vanaf september een netwerk van Facebookaccounts in Mali op gecoördineerde wijze berichten begon te delen die de Wagner Group als nieuwe bondgenoot bejubelden. Pagina’s met namen als FAMA24, naar de afkorting voor het Malinese leger, of Ontwaking van het Sahelvolk, samen goed voor zo’n 140.000 volgers.

Wie achter de pagina’s zit, konden de onderzoekers niet achterhalen. Wel zagen ze dat vaker berichten werden gedeeld van Yerewolo, een burgerbeweging waarvan de invloed ook buiten Mali groeit en die uitgesproken anti-Frans en pro-Russisch is. Hun voorman Adama Diarra (bijnaam Ben the Brain) riep in september dat met Wagner in Mali „de oorlog binnen zes maanden zou stoppen”.

Rond diezelfde periode ging ook een peiling rond die claimde dat „meer dan 87 procent” van de ondervraagde Malinezen (hoeveel mensen ondervraagd waren bleef onvermeld) vóór het inschakelen van Russische militaire bedrijven was. De lijntjes van dat onderzoek leidden naar Jevgeni Prigozjin: de oligarch die niet alleen de Wagner Group bezit, maar ook een heel web aan bedrijven die door het Westen worden beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws.

Bij veel Malinezen raakt de desinformatie een gevoelige snaar. Al jaren groeit net als in andere West-Afrikaanse landen de frustratie over Franse presidenten die zich ook na zes decennia onafhankelijkheid blijven bemoeien met hun politiek en economie. Wiens militairen al die tijd in Mali bleven, terwijl intussen het geweld alleen maar toenam. Dus ja, wie zegt dat ze inderdaad niet stiekem die jihadisten van wapens voorzien?

Verkoper Sorakata Coulibaly weet dat nog zo net niet. Maar zelfs als het niet zo is: „Negen jaar waren de Fransen hier en wat hebben ze voor elkaar gekregen?”, vraagt hij. In Ségou, waar Coulibaly vandaan komt, liepen de jihadisten gewoon rond. Nee, dan de Russen. „Zij zijn hier nog maar een paar maanden en we zien meteen resultaten. Alle moorden in het midden van het land zijn gestopt” – zo las hij ergens.

Vorige maand kwam in Mali opnieuw een peiling uit. De jaarlijkse Mali-Mètre van de Duitse Friedrich Ebert Stiftung. Gevraagd wie volgens hen het geweld in hun regio zou kunnen stoppen, koos 95 procent van de ruim 2.300 deelnemers (afkomstig uit de regionale hoofdsteden en de omgeving van Bamako) voor het Malinese leger. 27 procent vinkte ook God aan, direct gevolgd door ‘Russische instructeurs’ (21 procent).

Helemaal onderaan de lijst staan de Franse troepen. Zij kregen 1 procent.

Deepfakes

In een gebouw met zandkleurige muren en zonder naambordje naast het met prikkeldraad omgeven hek, onderdrukt Alliou Diallo, 27, een zucht. Het werk van fact checker houdt nooit op, zegt hij. „Alleen als ik slaap, zit ik niet op sociale media.” Diallo is blogger bij Benbere, een collectief dat sinds 2018 nepnieuws in Mali probeert te bestrijden. „We zitten in het oog van de storm”, vult zijn baas Abdoulaye Guindo aan.

De afgelopen maanden zagen ook zij sociale media volstromen met valse berichten die steeds vaker niet over hun eigen politici of over coronavaccins gingen, maar over de Franse troepen en MINUSMA, de VN-missie in Mali. Guindo: „Elke dag verschijnen er wel foto’s waarop zogenaamd Franse soldaten te zien zijn die goud stelen of burgers die ze zogenaamd hebben gedood. Blijken het foto’s uit Syrië of Irak te zijn. Dat laten we dan zien.”

De bloggers van Benbere, een collectief dat nepnieuws in Mali probeert te bestrijden. Foto Ousmane Makaveli

Enger vindt de journalist de deepfakes die er recent bij zijn gekomen, nepinformatie die wordt gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. Zoals de video waarin de Franse ambassadeur in Kameroen ‘toegeeft’ dat Frankrijk een imperialist is die Afrikaanse landen besteelt. Allemaal „erg geraffineerd”, zegt Guindo. Te geraffineerd. Hij wil niet hardop speculeren over wie er mogelijk achter zitten, maar toch.

„Wellicht is dit onderdeel van de strategie van de partner die zich vandaag in Mali wil installeren”, stelt hij voorzichtig. „In oorlog is communicatie belangrijk en zij die zich bezig houden met deze diplomatieke oorlog, hebben begrepen hoe de Malinese bevolking denkt en hoe ze hen aan hun kant moeten krijgen.”

De tegenaanval is ook al ingezet. Zo ontdekte Facebook eind 2020 dat in CAR een netwerk van accounts gelieerd aan het Franse leger actief berichten van Russische trollenaccounts becommentarieerde en ontkrachtte, de eigen interventies promootte en zelf anti-Russische berichten deelde. De accounts werden geblokkeerd, samen met de Russische netwerken die op hun beurt hetzelfde deden, maar dan andersom.

Dronebeelden

Veel verder ging de vlucht naar voren van het Franse leger in april. Met Franse media deelden zij dronebeelden geschoten nabij de militaire basis in Gossi, in centraal Mali, die hun troepen daags ervoor hadden verlaten. Te zien is hoe mannen in uniform bij de basis een aantal lijken begraven. Volgens de Fransen gaat het om huurlingen van de Wagner Group die een massagraf in scène wilden zetten, waarvoor ze dan de Fransen verantwoordelijk konden stellen.

Laster! Aldus het Malinese leger, dat de video gefabriceerd noemde en een onderzoek afgekondigde naar „mogelijke executies” van burgers door de Franse soldaten. Het is die laatste versie van het verhaal die werd overgenomen in de Malinese media.

Zijn collectief heeft zich niet aan ‘Gossi’ gewaagd, zegt Alliou Diallo van Benbere. Ondanks alle verzoeken die ze kregen om dat wel te doen. De herkomst van een foto kunnen ze aantonen, legt hij uit. „Maar wat kunnen we doen als twee officiële versies van een verhaal elkaar tegenspreken en we geen toegang hebben tot het materiaal? Als fact checker sta je dan machteloos.”

Het kan hen bovendien een hoop problemen bezorgen als ze de betrouwbaarheid van het leger in twijfel trekken, zegt Diallo. „Het klimaat is nu heel vijandig.” Onlangs nog werd Benbere op Twitter beschuldigd een hulpje van Europa te zijn, omdat ze hadden deelgenomen aan een training voor bloggers van de EU. Onzin natuurlijk, zucht Diallo, die ook deelnam. Maar het zaad van het wantrouwen is nu eenmaal overal gezaaid.

Rapport Malinese leger schendt vaker mensenrechten

In de eerste drie maanden van 2022 is het aantal mensenrechtenschendingen begaan door het Malinese leger „exponentieel toegenomen”, waarbij het leger soms werd „bijgestaan door buitenlandse militaire elementen”, schrijft VN-missie MINUSMA in een rapport. Telde de missie vorig jaar in deze periode 31 schendingen, dit jaar waren dat er 320. Niet meegerekend zijn de doden die afgelopen maart vielen bij een militaire operatie in Moura, in centraal Mali. Volgens Human Rights Watch vielen daarbij mogelijk tot wel 300 burgerdoden. Nog altijd wacht MINUSMA op toestemming er zelf onderzoek uit te voeren.