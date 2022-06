Recent wees de rechtbank Den Haag de vorderingen af van slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De slachtoffers, verenigd in de Stichting Japanse Ereschulden, vorderden dat de Staat hun volledige oorlogsschade, geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog, vergoedt. De rechtbank oordeelde dat de zaak verjaard is. Al in 1956 rondde Nederland de vredesonderhandelingen met Japan af. Vanaf dat moment was duidelijk dat de Staat hun schade niet zou vergoeden en ging de verjaringstermijn lopen. De slachtoffers zijn te laat.

Liesbeth Zegveld is advocaat en bijzonder hoogleraar Oorlogsherstel aan de Universiteit van Amsterdam.

Het is niet de eerste vordering die groot lijden aan de orde stelt en struikelt op de verjaring. Maar deze zaak was anders: de rechtbank liet haar worsteling zien. Zag ik het goed, dan lijkt ze zich ongemakkelijk te voelen met de verjaring. De voorzitter van de rechtbank sprak over de „ijzingwekkende ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog” van de slachtoffers en het „buitengewoon leed” met „buitengewone gevolgen voor hun verdere levensloop”.

Schadebegroting

Dat de vorderingen zijn verjaard, ging „de rechtbank bijzonder aan het hart, nu zij de slachtoffers die de buitengewone gruwelijkheden van de Japanners hebben ondergaan alsmede hun familie en kinderen, uiteraard al het goede gunt”. Maar de rechtsregels lieten de rechtbank geen ruimte de verjaring te omzeilen.

Het wordt hoog tijd dat die rechtsregels veranderen.

Het leerstuk van verjaring is gestoeld op rechtszekerheid: een debiteur behoeft niet tot in lengte van jaren rekening te houden met een mogelijke vordering en bewijsmiddelen daarvoor gereed te houden. Een belangrijke reden voor de verjaring is dus het verloren gaan van bewijs. De rechter wees daar ook op in de zaak van de Japanse ereschulden: een schadebegroting is door het verstrijken van de jaren moeilijk geworden. Maar hiervoor is het leerstuk van de verjaring niet nodig. De vordering ketst dan af omdat hij niet kan worden bewezen. Dat is voor overlevenden en nabestaanden vele malen aanvaardbaarder dan de deur met de verjaring dicht te gooien.

In de kern is het probleem dat de rechter de gevolgen van het leed voor de slachtoffers niet meeweegt in zijn beoordeling van de verjaring. Dat er reeds voor 1956 was geprocedeerd door slachtoffers die waren teruggekeerd uit Nederlands-Indië, bewees dat het mogelijk was, vond de rechtbank. Maar dat ontkent ten ene male de mens achter dit leed, en dat de ene mens de andere niet is.

Overlevenden en nabestaanden gaan pas laat nadenken over hun rechten en hoe ze die kunnen verkrijgen

Als we iets zien in de praktijk, dan is het dat slachtoffers van dit soort omvangrijk leed zich consequent laat melden. Daar zit de kern van een oorlog. Die is verwoestend. Overlevenden en nabestaanden gaan pas laat nadenken over hun rechten en hoe ze die kunnen verkrijgen, als ze daar al ooit aan toekomen. Het grootste deel van hun leven zijn ze bezig met overleven en verwerken. Met het verstrijken van de tijd kunnen ze pas hun stem laten horen en hun rechten claimen. En dan zegt ons rechtssysteem: u bent te laat.

Een argument voor verjaring is ook dat, na een lang verloop van tijd, de maatschappij zo is veranderd dat een juridisch proces geen redelijk doel meer dient. Maar als deze zaak iets bewijst, is het dat oorlogsschade niet met dit argument aan de kant kan worden geschoven. De Tweede Wereldoorlog is nog zeer actueel, tot de dag van vandaag wordt erover geschreven en gediscussieerd, worden de slachtoffers herdacht. Het recht kan daarin niet achterblijven met een beroep op verjaring.

Probleemloos vervolgen

Tot slot het volgende: de verjaringsregels in het civiele recht lopen geheel uit de pas met die in het strafrecht. Het Openbaar Ministerie kan tot in lengte van dagen probleemloos vervolgen voor oorlogsmisdrijven, want daarvoor hebben we de verjaring al lang geleden afgeschaft. De misdrijven zijn te ernstig, is de redenering. Een scheidslijn trekken dwars door ons rechtssysteem, terwijl het gaat om dezelfde handelingen en hetzelfde lijden, is niet billijk. Als de wetgever vindt dat ernstige schendingen van fundamentele rechten zonder tijdsgrens kunnen worden vervolgd, dan moet dat ook gelden voor de vorderingen van slachtoffers.

Het initiatief voor een strafzaak ligt bij de overheid; deze kan besluiten niet te vervolgen als het politiek te gevoelig ligt. Bij een civiele zaak ligt het initiatief bij de slachtoffers. Verjaring is dan een manier voor de wetgever om de grip op de claims niet te verliezen.

Controle over de claims speelde ook in de zaak van de Japanse ereschulden. De rechtbank heeft in deze zaak namelijk wél geoordeeld dat de slachtoffers van de Japanse bezetting zonder goede reden ongelijk zijn behandeld ten opzichte van de Nederlandse slachtoffers die onder de Duitse bezetting hebben geleden. Ongetwijfeld is geld destijds leidend geweest voor deze ongelijke behandeling. Maar helaas: ook dit was verjaard.

Ons rechtssysteem zou ruimte moeten bieden aan vorderingen die ondraaglijk lijden aan de orde stellen. Als de rechter daarvoor onvoldoende ruimte ziet, dan moet de wetgever in actie komen. Bij schending van de meest fundamentele mensenrechten: het recht op leven, het verbod op marteling, het verbod op slavernij, en het recht op vrijheid – alle niet voor niets neergelegd in de eerste artikelen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens – moet verjaring worden afgeschaft.

