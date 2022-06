RIVM: zomergolf door subvarianten van omikron

Alles wijst erop dat Nederland zich moet voorbereiden op een zomergolf van coronabesmettingen. Besmettelijker subvarianten van omikron zullen binnen enkele weken dominant worden in het hele land, en dat zal waarschijnlijk leiden tot een toename van het aantal besmettingen. „Maar wanneer de piek komt en hoe hoog die zal worden, durven we nog niet te voorspellen”, zegt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof.

Hoewel de opkomende virusvarianten mensen niet ernstiger ziek lijken te maken, zullen er bij een stijging van de infecties naar verwachting wel meer patiënten in het ziekenhuis belanden. En ook al verlopen de infecties voor de meeste mensen mild, dan kan zo’n golf wel extra ziekteverzuim veroorzaken.

Drie subvarianten

Er zijn momenteel drie subvarianten van de omikronvariant opmars: BA.4, BA.5 en BA.2.12.1. Stuk voor stuk zijn ze net iets besmettelijker dan de voorgaande BA.2-subvariant. Dat zorgt ook voor herbesmettingen, waarbij ook gevaccineerden de dans niet ontspringen. Op basis van de Kiemsurveillance concludeert het RIVM dat de omikronvariant BA.2 nog altijd dominant is in Nederland, maar dat het niet lang meer duurt voordat de nieuwe subvarianten het overnemen. „Het is momenteel zeer onduidelijk welke omikron subvariant de overhand gaat krijgen”, schrijft het RIVM.

Zo’n nieuwe golf kan wel extra ziekteverzuim veroorzaken

Het ARGOS-consortium meldde vrijdag dat BA.4/BA.5 in Amsterdam al dominant zijn geworden. De omslag is vrij snel gegaan, zegt arts-microbioloog Matthijs Welkers van Amsterdam UMC: „Vorige week maten we nog een aandeel van 27 procent BA.4/BA5, deze week was dat al gestegen naar 54 procent.”

Zoals eerder in de pandemie is gebleken, loopt Amsterdam iets voor op wat er later in de rest van het land gebeurt. Dat laat zich verklaren door een mix van factoren, zegt Welkers: „Hier in de stad leeft een vrij internationale bevolking dicht op elkaar – met een vliegveld in de buurt, en een relatief hoge dichtheid van testlocaties.”

Daarom durft Welkers zich wel aan een voorspelling te wagen: „We zien dat BA.2.12.1 op zijn retour is en dat BA.5 sneller toeneemt dan BA.4. Het is dus waarschijnlijk dat BA.5 als winnaar uit de bus zal komen.”

In de praktijk maakt het geen verschil voor de prognoses welke van deze virussen overwint. In de Verenigde Staten was het eerder de opkomst van BA.2.12.1. en in Portugal BA.5 die leidden tot flink meer besmettingen en ook tot meer ziekenhuisopnames. Hoe het in Nederland zal uitpakken durft Van den Hof niet te voorspellen. „Daarom kan ik ook nog niet zeggen of er extra maatregelen nodig zijn om de golf te dempen. Maar dat doen we al met de basismaatregelen van jezelf testen bij klachten en in isolatie gaan als je positief blijkt.”