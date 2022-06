‘Rijkste vrouw van Afrika’ wint Nederlandse rechtszaak

Isabel dos Santos, dochter van de voormalige president van Angola, hoeft de Angolese staat geen schadevergoeding van 117 miljoen dollar (110 miljoen euro) te betalen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald, zo blijkt uit het vonnis in bezit van NRC.

Het conflict draait om het staatstelefoniebedrijf Unitel, waarvan Dos Santos tot 2019 bestuursvoorzitter was. Volgens de Angolese overheid sluisde de presidentsdochter in die rol grote bedragen naar zichzelf door. In 2012 en 2013 leende Unitel in totaal 464 miljoen dollar uit aan de Nederlandse vennootschap Unitel International Holdings, waarvan Dos Santos zelf de enige aandeelhouder was. Ze ondertekende de transactie namens beide partijen.

Een deel van die leningen – ter waarde van 150 miljoen euro – droeg de Nederlandse holding vervolgens over aan een andere vennootschap van Dos Santos, gevestigd op de Britse Maagdeneilanden. Daarnaast betaalde Unitel deze vennootschap van Dos Santos vanaf 2013 een verplichte service fee van 7 procent van de jaaromzet. Volgens Angola ging het om transacties tegen „zeer onzakelijke voorwaarden”, waarmee Dos Santos het doel had zichzelf te verrijken ten koste van het telefoniebedrijf.

De Amsterdamse rechtbank verwierp de claim. De vennootschap waarmee de Angolese staat de schade op de voormalige presidentsdochter probeert te verhalen – het in Portugal gevestigde PT Ventures – is namelijk slechts voor een kwart aandeelhouder van Unitel en leidde derhalve alleen indirecte schade. Alleen Unitel kan volgens de rechter directe schade claimen, maar heeft dat voor de Nederlandse rechter tot nu toe niet gedaan. Wel loopt er een zaak in Londen.

„Dat de rechtbank nu zegt dat de Angolese staat niet op deze manier bij haar kan klagen, is goed nieuws voor Dos Santos”, zegt haar advocaat Jurjen de Korte in een reactie. „Oorspronkelijk was dit een geschil tussen aandeelhouders, maar het komt er inmiddels op neer dat de huidige president er alles aan doet om haar kapot te krijgen.”

Dos Santos’ vader José Eduardo dos Santos trad in 2017 af als president van Angola. Isabel dos Santos was tot dat moment, naast directeur van het telefoniebedrijf, ook de baas van het nationale oliebedrijf Sonangol. Daarnaast had ze belangen in onder meer het bankwezen, een supermarktketen en mediabedrijven. Met een geschat vermogen van 2 miljard dollar geldt ze als de rijkste vrouw van Afrika.

Vanwege vermeende corruptie onthieven de nieuwe machthebbers in Angola haar vanaf 2017 uit al haar functies. Sindsdien lopen er meerdere gerechtelijke procedures tussen de nieuwe regering en de voormalige presidentsdochter. Die spelen zich deels in Nederland af, omdat het zakenimperium van Dos Santos ook tientallen Nederlandse vennootschappen behelst.

In juli 2021 onthulde Het Financieele Dagblad dat Dos Santos in een andere zaak 422 miljoen euro moest terugbetalen aan staatsoliebedrijf Sonangol, omdat ze zichzelf met „kleptocratische transacties” verrijkt zou hebben. Als bestuurder van Sonangol zou ze een belang in een Portugees oliebedrijf naar een van haar eigen Nederlandse vennootschappen hebben gesluisd. In die zaak loopt nog een hoger beroep.

Of er in de zaak rond Unitel ook hoger beroep wordt ingesteld, kon de advocaat van PT Ventures vrijdag nog niet zeggen. „Daarvoor is het nog te vers. We gaan hierover eerst met onze cliënt overleggen.”