Rijk weigert voorlopig verkoop grond voor datacentrum Meta in Zeewolde

Het kabinet verhindert voorlopig dat Meta, het moederbedrijf van Facebook, een datacentrum in Zeewolde kan bouwen. Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt de akkers in Flevoland waarop het techbedrijf zich wil vestigen nog niet, zei minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) vrijdag na afloop van de ministerraad. Het Rijk bezit grofweg de helft van het gebied dat Meta voor ogen heeft voor het datacentrum en dat zou eerst moeten worden verkocht aan de gemeente Zeewolde.

Minister De Jonge, die zich al langer uitspreekt tegen de komst van Meta in de Flevopolder, heeft nu voorwaarden gesteld aan die verkoop waaraan op dit moment niet wordt voldaan. „Dat gaat over de manier waarop bijvoorbeeld de zonnepanelen zijn toegepast in het ontwerp, het gaat over allerlei eisen over duurzaamheid en energie”, zegt De Jonge over die voorwaarden. „Datacentra vragen ongelooflijk veel ruimte en ongelooflijk veel energie en Nederland is zo klein en de schaarste is zo groot dat we het ons niet kunnen veroorloven slordig met onze ruimte en energie om te gaan.”

Het kabinetsbesluit is een nieuwe tegenslag voor Meta in de poging zich in Zeewolde te vestigen. Het techbedrijf heeft 80 van de benodigde 160 hectare gekocht voor de zogeheten hyperscale, maar krijgt de andere helft nu niet in bezit. Daarmee is het uiterst onzeker of het datacentrum in Zeewolde ooit wordt gebouwd. In maart besloot het Amerikaanse techbedrijf voorlopig al een streep te zetten door de plannen, vanwege „omstandigheden” en het gebrek aan maatschappelijke steun in Nederland.

Gemeenteraad tegen

Afgaande op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Zeewolde in maart lijkt inmiddels ook maar weinig lokale steun over voor het datacentrum: tegenstanders van de komst van Meta kregen een meerderheid van de stemmen. Vier maanden eerder keurde de toenmalige raad van Zeewolde het plan nog goed, al is dat nooit onomstreden geweest. Buiten het gemeentehuis werd op de avond van de stemming geprotesteerd. Ook in Den Haag waren betogers op de been gebracht en verschillende Kamerleden hebben zich uitgesproken tegen Meta.

De Jonge kondigde vrijdag ook aan met „hele strikte” regels te komen voor dit soort datacentra. Op basis daarvan ziet het kabinet eigenlijk maar in twee Nederlandse gemeenten ruimte voor zo’n hyperscale: Hollands Kroon in Noord-Holland en Hogeland in Groningen. Voor het plan van Meta in Zeewolde gelden die nieuwe regels niet met terugwerkende kracht, omdat daarvoor al een bestemmingsplanprocedure was doorlopen.

