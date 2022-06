Rabobank verhoogt rente in navolging ECB als eerste Nederlandse bank

Rabobank-klanten met meer dan 100.000 euro op hun rekening betalen vanaf 1 augustus 0,25 procent rente over hun geld in plaats van 0,5 procent rente. Dat heeft de bank vrijdag bekendgemaakt. Rabobank voert deze renteverhoging door, omdat Europese banken binnenkort 0,25 procent in plaats van 0,5 procent hoeven te betalen om hun geld te stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB kondigde donderdag een serie aan renteverhogingen voor banken aan, waarvan de eerste in juli doorgevoerd moet worden. De centrale bank geeft banken daarmee de kans om rentes voor particulieren te verhogen of negatieve rentes te verlagen, wat uiteindelijk de piekende inflatie in de eurozone moet tegengaan. In Nederland is de inflatie in mei 8,8 procent.

De Rabobank is de eerste grote particuliere bank in Nederland die een negatieve rente verlaagt. De ING liet eerder deze week weten de negatieve rente voor particuliere spaarders in België af te schaffen. De bank kondigde nog geen maatregelen aan voor klanten in Nederland.