Protesterende boeren bij huis minister Van der Wal

Bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) hebben vrijdagavond tientallen boeren op tractors geprotesteerd tegen het eerder op de dag gepresenteerde stikstofbeleid van het kabinet. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie aan NRC.

De actiegroep Voll Gas laat via sociale media weten verantwoordelijk te zijn voor de actie, omdat „sectorbreed het gevoel heerst niet gewenst te zijn” en ze zich als boeren „niet naar de slachtbank willen laten leiden.”

Lees ook: Stikstofreductie betekent een ingrijpende herinrichting van het boerenland

De minister ging in gesprek met de boeren. Een woordvoerder van de politie liet vrijdagavond iets na tienen aan NRC weten dat de actie „rustig en gemoedelijk” is verlopen en dat het ernaar uitzag dat het snel voorbij was.

Boerenbelangenvereniging LTO keurt de actie bij het huis van de minister af. „Ik begrijp de boosheid, maar dit moeten ze niet doen”, zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak tegen persbureau ANP. „Boeren moeten geen acties in de persoonlijke levenssfeer voeren”.

Ook elders in het land verzamelden zich demonstrerende boeren. Zo vertrokken er tientallen tractors vanuit het Overijsselse plaatsje Bathmen en uit Hoogeveen in Drenthe.

Van der Wal presenteerde vrijdag samen met minister Henk Staghouwer van Landbouw (ChristenUnie) de langverwachte plannen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot, die voor veel boeren heel ingrijpend zijn. Volgens de nieuwe doelstellingen moet de stikstofuitstoot in Noord-Brabant, de Gelderse Vallei en Limburg met meer dan de helft omlaag.