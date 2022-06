Overstromingen teisteren het binnenland van Suriname

Het heeft de afgelopen maanden extreem veel geregend in Suriname, ook in de droge tijd – die normaliter van februari tot april duurt. In maart viel er bijvoorbeeld al vijf keer meer regen in Suriname dan normaal gesproken. Volgens experts heeft dat te maken met klimaatverandering, en speelt ook La Niña een rol, een periodieke verandering in oceaanstromingen.

In het binnenland worden de problemen plaatselijk verergerd doordat de sluizen zijn opengezet van de Afobakadam, die gebouwd is in het Brokopondostuwmeer. Door de vele regenval dreigde de druk op de dam, die meer dan 80 procent van de energie in Suriname levert, te hoog te worden. Om dambreuken te voorkomen liet Staatsolie, eigenaar van de dam, water uit het meer wegstromen.

Maar juist daardoor is in het district Brokopondo grote overlast ontstaan. Veel dorpen zijn aan de oevers van de Surinamerivier gebouwd, en staan nu onder water. Huizen zijn onbewoonbaar, honderden kinderen kunnen niet meer naar school doordat de gebouwen zijn ondergelopen. Veel mensen in het binnenland leven deels van de cassave, aardappels en groente die ze verbouwen op hun kostgrondjes. Maar alles is vernietigd.

In Ballingsoela zijn waterzuiveringsinstalaties ondergelopen. Drinkwater wordt nu geleverd in tanks voor de tenten waarin les wordt gegeven aan leerlingen die niet meer naar school kunnen. Foto Idi Lemmers Johan Finisie woont al meer dan twintig jaar op deze plek, maar moest noodgedwongen verhuizen nadat zijn huis onderliep. Foto Idi Lemmers Johan Finisie woont al meer dan twintig jaar op deze plek, maar moest noodgedwongen verhuizen nadat zijn huis onderliep. Zijn zoon Isan Corinde is vorige maand met spoed uit Utrecht naar Suriname gekomen om een nieuw huis voor zijn vader te bouwen. Foto Idi Lemmers Miekinjo is 13 jaar en zit op de basisschool van Ballingsoela, in het zwaar getroffen district Brokopondo. Hij wil later militair worden en vindt het erg dat hij een maand lang de lessen heeft moeten missen vanwege de overstroming. Foto Idi Lemmers

Bewoners in het getroffen gebied hebben veel kritiek op de veel te trage en minimale hulp van de Surinaamse overheid voor de mensen op gang is gekomen. Ze zeggen door de autoriteiten niet tijdig te zijn gewaarschuwd dat Staatsolie de sluizen open zou zetten.

Vanuit buurlanden Brazilië en Venezuela is inmiddels hulp op gang gekomen. Er is behoefte aan hulp bij evacuatie, aan onderdak, kleding, voedsel en drinkwater.

Suriname heeft ook Nederland om noodhulp gevraagd. Daarnaast zou Nederland – met zijn expertise op gebied van watermanagement – Suriname kunnen adviseren hoe de problemen op een duurzamere manier aan te pakken.

Volgens de minister Nurmohamed van Openbare Werken ligt er een plan om waterafvoer te verbeteren. Maar dat kost geld, en dat heeft het land niet. Toch zal er sneller aan een duurzame oplossing moeten worden gewerkt, want anders zal ook Paramaribo, met meer dan 200.000 inwoners, steeds grotere problemen ondervinden.

Dat is nodig ook: de regens in Suriname worden ieder jaar heviger. Niet alleen het binnenland, maar ook Paramaribo heeft last van extreme neerslag. De hoofdstad ligt aan de rivier en aan zee en heeft geen goed waterafvoersysteem. Er zijn te weinig pompgemalen, en veel zijn kapot of verouderd. Kanalen lopen snel vol. Een hevige regenbui en de stad staat onder water.