Opnieuw schietpartij in de VS, zeker drie doden

Bij een schietpartij bij een fabriek in Smithsburg, gelegen in de Amerikaanse staat Maryland, zijn zeker drie mensen om het leven gekomen nadat een 23-jarige man het vuur opende op zijn collega’s. Dat melden verschillende media. Ook raakte iemand zwaar gewond.

De schutter sloeg na de beschietingen op de vlucht, maar de politie wist zijn auto klem te rijden. Bij een vuurgevecht dat daarop volgde, raakte een agent en de verdachte gewond. Zij zijn beide naar het ziekenhuis overgebracht. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Tijdens een persconferentie zei sheriff Douglas Mullendore dat de slachtoffers en de schutter allemaal werknemers van de fabriek waren.

Het dodelijke incident is de 254ste massale schietpartij dit jaar in de Verenigde Staten, volgens onderzoekers van het Gun Violence Archive. Eind mei vermoordde een achttienjarige jongen negentien kinderen en twee docenten op een basisschool in Uvalde. Eerder die maand werden in supermarkt in Buffalo tien mensen doodgeschoten.