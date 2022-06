Op zoek naar begrip voor de woede van de woke-generatie

De Telegraaf-lezers die zich donderdagochtend herkenden in het krantenartikel Ontheemd in eigen land van Wierd Duk, konden donderdagavond op televisie de „schreeuwende minderheid” zien die dat gevoel van vervreemding bij hen teweegbrengt. De fulltime activisten die ‘de Nederlander’ zijn Zwarte Piet afpakken, de negerzoen verbieden, struikelen over een woord als blank, en die tornen aan wie een hij is of een zij.

In de serie Ik woke van jou (PowNed) probeert Sahar Meradji begrip te krijgen voor de „uitzinnige woede” van de woke-generatie, en grip op tegen wat of wie dat ‘wokisme’ zich richt. „Ergens”, zegt ze, „strijden deze mensen ook voor mij.” Zij zijn pro-feministisch en anti-discriminatie, en zij is vrouw, geboren in Iran. „Alleen heb ik me nooit onderdrukt gevoeld.”

Ze ontmoet Jeanette Chedda, een gehandicapte moslima van kleur die een toespraak houdt tijdens de diversiteitsweek van de Universiteit van Utrecht. Ze vertelt over de speciale school waar ze heen moest, de buitensluiting die ze voelt, alsof ze altijd van buitenaf kijkt naar wat binnen gebeurt. Applaus.

Een vrouw uit het publiek bedankt haar voor de speech, ze heeft geen vraag, maar wil alleen „sorry zeggen”, omdat zij als „gezond, normaal persoon” zich nooit heeft gerealiseerd hoe moeilijk Jeanettes leven is. IJzige reactie van Jeanette. Aardige woorden, maar de verkeerde. Gezond. Normaal. Daarmee impliceert ze dat Jeanette abnormaal is en ongezond. De vrouw was toch meelevend, sust Sahar Meradji, en ze bedoelde het toch goed? „Taal staat niet op zichzelf”, zegt Jeanette. Op woorden moet je passen.

We zien een anti-racisme activist die in december protesteerde tegen Zwarte Piet in Volendam en daar bekogeld werd met de boodschappen van winkelende Volendammers. Een klimaatactivist die zich met secondelijm vastklemt aan mede-demonstranten op een brug en door gehurkte politieagenten wordt verzocht om elders verder te demonstreren. Fulltime activist Bloema van 22 ageert tegen praktisch alles en erkent dat haar „boosheid haar activisme in de weg zit.”

Armoede, klimaat, genderstereotypering, cultureel racisme, inkomensongelijkheid, anti-kapitalisme. Dat is veel „pijn en onrecht” voor woke-schouders om te dragen, vindt Sahar Meradji. Blijkbaar is de wereld waarin de Telegraaf-lezer zich niet meer thuis zegt te voelen voor de woke-generatie net zo goed een „enge plek”.

Gewichtheffer

Het bleef een wakkere avond, met de EO-documentaire Mel over de Armeense gewichtheffer Meline Daluzyan. Op het Europees kampioenschap van 2007 won ze goud door 243 kilo te heffen. Ontilbaar de medailles die ze in haar sportbestaan bij elkaar hief. Ja, zegt haar vader, ze had altijd veel meer testosteron in haar lichaam dan haar concurrenten. En vanaf haar veertiende moest ze voor de wedstrijd de haren van haar armen, kaken, benen scheren en haar wenkbrauwen trimmen.

„Mel tilde, maar Meline won,” zegt Mel in de documentaire. Een jurk en make-up maken geen vrouw van iemand die zich van binnen man weet. En dan stopt zijn carrière abrupt. Want voor een transgender is in de sport geen plek, en in Armenië al helemaal niet. De demonstratie van woedende Armeense mannen in lange, zwarte jurken met zilveren kruizen die de dood eisen van alle homo’s en transgenders, lijkt een spiegelbeeld van wat we zagen bij de demonstraties in Ik woke van jou, waar boze activisten riepen om het einde van alle witte, heteroseksuele mannen.

Mel vlucht met zijn vriendin Lilit naar Nederland en ondergaat een geslachtsoperatie. Hij vindt vrijheid, maar raakt Lilit kwijt door het verlies van wat hen bond. Het gevecht tegen de haat van anderen.