Oeuvreprijs voor NRC-onderzoeksjournalist Joep Dohmen

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) zal NRC-onderzoeksjournalist Joep Dohmen een oeuvreprijs gaan uitreiken. „De jury van de Loep vindt het belangrijk om juist in deze tijd waarin journalistiek onder vuur ligt, haar steun en grote waardering uit te spreken voor een van de top-onderzoeksjournalisten van Nederland”, aldus de VVOJ in een verklaring.

Dohmen (62) werkt sinds 1999 voor NRC en was daarvoor journalist voor het Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger. Eerder dit jaar publiceerde Dohmen samen met NRC-correspondent in Limburg Paul van der Steen het boek De Vriendenreünie, over de bestuurscultuur in de provincie Limburg. Oud-gedeputeerde Ger Driessen opende in een reactie daarop een meldpunt voor klachten over Dohmen.

„Goede onderzoeksjournalistiek roept weerstand op van de machtigen, van mensen die niet willen dat tegels gelicht worden”, aldus de VVOJ in een reactie daarop. „Dohmen wordt bekritiseerd zonder dat er feitelijk de vinger gelegd kan worden op journalistieke fouten in zijn werk. Zijn onthullingen komen sommigen slecht uit, maar ze kloppen wel.”

Dohmen won de afgelopen decennia tal van journalistieke prijzen, waaronder de Tegel, de Loep en de persprijs Luis in de Pels. Een selectie uit zijn prijswinnende stukken:

1. Misstanden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (2014). Arthur Gotlieb pleegde zelfmoord. Aan de hand van zijn dagboek schrijven Joep Dohmen en Jeroen Wester over de tegenwerking die Gotlieb ondervond bij zijn werkgever de Nederlandse Zorgautoriteit.

2. Het mestcomplot (2017). Joep Dohmen en Esther Rosenberg onderzoeken hoe boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaars in Brabant en Limburg op grote schaal frauderen met mest. Ze rijden met lege vrachtwagens heen en weer, vervalsen administratie en omzeilen gps-controles. NRC bracht de omvang van de fraude in kaart. ‘Wie niet meedoet, heeft geen werk.’

3. Misbruik in de katholieke kerk (2018). Dohmen beschrijft hoe kardinalen en bisschoppen ook in Nederland seksueel misbruik toedekten, waardoor daders nog veel meer slachtoffers konden maken. NRC zette op een rij welke hoge kerkleiders hieraan bijdroegen.

4. De bestuurscultuur in Limburg (2022). Joep Dohmen en Paul van der Steen zetten uiteen hoe in het Limburgse provinciehuis een lange traditie heerste van gedeputeerden die zich gedroegen als regenten. Een bestuurscrisis was het logische gevolg.