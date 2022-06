Noorwegen stopt met Europese gevechtshelikopter NH90 en eist geld terug

Noorwegen stopt definitief met de Europese gevechtshelikopter NH90, waarvoor ook het Nederlandse GKN Fokker onderdelen maakt, en eist bijna een half miljard euro terug van fabrikant NHI.

Het gaat om de NH90-helikopter die onder meer wordt gebruikt op zee voor de bestrijding van onderzeeërs en drugskoeriers in speedboten, en voor transport boven land en zee.

De NH90 wordt gemaakt door NH Industries (NHI). Dat is een samenwerking van de Frans-Duitse fabrikant Airbus, het Italiaanse defensieconcern Leonardo en GKN Fokker.

Airbus heeft een belang van bijna tweederde in NHI, Leonardo bezit bijna een derde en de Nederlandse dochter van het Britse GKN Aerospace heeft 5,5 procent.

Wapensystemen

Na jaren soebatten over de NH90 stuurt de Noorse regering de gevechtshelikopters nu terug naar de fabrikant. Oslo stelde deze week dat de toestellen onbetrouwbaar zijn of te laat worden geleverd. Noorwegen tekende in 2001 een contract voor veertien helikopters, maar kreeg slechts acht volledig uitgeruste toestellen, aldus het ministerie van Defensie. Het aantal vlieguren was fors lager dan gepland.

„Het maakt niet uit hoeveel uur onze technici hier nog aan werken en hoeveel onderdelen we ook bestellen, de NH90 zal nooit in staat zijn om aan de eisen van de Noorse strijdkrachten te voldoen”, zei minister Bjørn Arild Gram (Defensie) donderdag op een persconferentie.

NHI stelt in een reactie dat het bedrijf zeer teleurgesteld is en dat de beslissing om de toestellen terug te sturen „juridisch ongegrond” is.

De Noorse problemen met de NH90 zouden onder meer te maken hebben met onderdelen van wapensystemen die worden gebruikt tegen onderzeeërs. Noorwegen eist al het geld terug dat het land heeft geïnvesteerd in de NH90’s, circa 5 miljard Noorse kronen (492 miljoen euro).

„We hebben herhaaldelijk geprobeerd om de problemen met de NH90 op te lossen in samenwerking met NHI, maar meer dan twintig jaar nadat het contract werd ondertekend, hebben we nog steeds geen helikopters die de missies kunnen uitvoeren waarvoor ze zijn gekocht, en zonder dat NHI ons realistische oplossingen kan bieden”, zei Gro Jaere van de Noorse Defensie Materieel Organisatie.

De NH90 – ‘NAVO Helikopter voor de jaren negentig’ – wordt ontwikkeld sinds 1985. Het Nederlandse GKN Fokker bouwt in Helmond landingsgestellen voor de gevechtshelikopter en in Papendrecht en Hoogeveen staarten en deuren. GKN Fokker heeft ook een productielocatie in Hoogerheide.

GKN Fokker heeft 3.300 medewerkers en levert ook onderdelen aan onder meer Airbus en Boeing. Het bedrijf staat los van de Fokker-bedrijven Services en Techniek, die in 2021 werden overgenomen door zakenman Jaap Rosen Jacobson. Die twee verzorgen onderhoud en leveren reserveonderdelen voor vliegtuigen.

Van de NH90 zijn er circa vierhonderd in gebruik, vooral in Europa maar ook in Australië, Nieuw-Zeeland en Qatar. Er zijn nog eens honderd toestellen in bestelling. De NH90 was aanvankelijk verkrijgbaar in twee varianten, een offensief type en een transportmodel, maar krijgsmachten zijn steeds meer eigen, aanvullende eisen gaan stellen. Dat heeft de productie veel ingewikkelder gemaakt.