Niets zo ongrijpbaar als mist

Per regio stippelde hij routes uit. Hij had vier weer-apps. En toch. Reed hij de mist tegemoet, was er geen mist. Oh, toch wel. Nee, toch niet. Of wacht… Eén keer stond hij op om vijf uur ’s ochtends op, – hij woont aan de Vlaamse westkust, – en arriveerde hij drie uur later bij een stal in het uiterste oosten van het land. Er was geen mist. Een „luide, Vlaamse vloek” weerklonk in de cabine van zijn witte Ford Transit Connect.

In zijn onlangs verschenen boek Stal staan er 120 beelden, en die zijn weer gekozen uit een totaal van zo’n 250. Ze tonen niet alleen verstilde schoonheid, ze getuigen ookbovendien van Servaas van Belle’s bewonderenswaardige vermogen tot doorzetten.