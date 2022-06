NASA begint wetenschappelijk onderzoek naar ufo’s

NASA gaat wetenschappelijk onderzoek doen naar ufo’s; vliegende objecten die niet geïdentificeerd kunnen worden als vliegtuigen of voor de wetenschap bekende natuurlijke fenomenen. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie donderdag bekendgemaakt. Het onderzoek begint in de herfst en zal naar verwachting negen maanden duren. NASA, die benadrukt dat er geen bewijs is voor een buitenaardse oorsprong van ufo’s, zegt de resultaten publiekelijk te zullen delen.

Volgens NASA is het voor zowel de nationale veiligheid als de luchtveiligheid belangrijk om meer over ufo’s te weten te komen. Het team van wetenschappers gaat daarom onderzoeken hoe informatie over ufo’s het best verzameld kan worden en hoe de ruimtevaartorganisatie die informatie kan gebruiken. NASA benadrukt hierbij dat het moeilijk is om wetenschappelijke conclusies over ufo’s te trekken.

Deze nieuwe studie staat los van ander NASA-onderzoek naar leven buiten de aarde, bijvoorbeeld op andere planeten. Het onderzoek moet maximaal honderdduizend dollar kosten, aldus een onderzoeker van de ruimtevaartorganisatie tegen persbureau Reuters.

De laatste jaren heeft de Amerikaanse overheid toenemende aandacht voor ufo’s. In 2021 verscheen een rapport van het Pentagon over 120 onverklaarde verschijningen in de lucht. En in mei dit jaar hield het Capitool voor het eerst in ruim een halve een hoorzitting over het fenomeen. Hooggeplaatst personeel van het Pentagon sprak toen met leden van het Huis van Afgevaardigden over zijn bevindingen.