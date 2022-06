Na onderzoek vrijgelaten

De vangst van een reuzenzoetwaterpijlstaartrog (Urogymnus polylepis) in de rivier de Mekong in Cambodja haalde vorige week zelfs de nieuwspagina’s van The New York Times. Het ging dan ook om een exemplaar van 180 kilo en een lengte van vier meter.

Is dat dan echt zo bijzonder? „Waarnemingen van zulke grote zoetwaterroggen zijn zeldzaam”, zegt visbioloog Zeb Hogan van de University of Nevada in Reno, en directeur van het onderzoeksproject Wonders of the Mekong.

„Maar wat het deze keer zo speciaal maakte”, vervolgt Hogan, „was dat het dier levend gevangen werd en na onderzoek weer ongeschonden kon worden vrijgelaten in de natuur.”

dna-monster

Na het wegen en meten van de vis, een vrouwtje van respectabele leeftijd, hebben de onderzoekers ook een dna-monster afgenomen. Dat willen ze gebruiken als referentiemateriaal, om later aan de hand van omgevings-dna-monsters in het rivierwater te kunnen verifiëren of deze vissen nog aanwezig zijn. In het modderige en troebele water van de Mekong met heel diepe troggen is het lastig om de populatie op basis van waarnemingen te monitoren. De dieren begraven zich in het zand op de rivierbodem en laten zich zelden aan de oppervlakte zien. Dat gebeurt eigenlijk alleen als ze gevangen worden door vissers.

De grootste dreiging komt van de bouw van nieuwe stuwdammen in de rivier

De reuzenzoetwaterpijlstaartrog staat op de Rode Lijst als bedreigde diersoort. De grootste dreiging komt van de bouw van nieuwe stuwdammen in de rivier, zegt Hogan, die er vorig jaar een wetenschappelijk artikel over schreef. „Dammen blokkeren de migratie en veranderen de waterkwaliteit en -kwantiteit. Er zijn plannen voor grote dammen in het gebied waar deze pijlstaartrog werd gevonden. Als die worden aangelegd zou dit waarschijnlijk leiden tot het uitsterven van gigantische pijlstaartroggen op deze plek.”

De Nederlandse legerarts en vissendeskundige Pieter Bleeker gaf in 1852 als eerste de wetenschappelijke beschrijving van de reuzenzoetwaterpijlstaartrog in zijn verhandeling Bijdrage tot de kennis der Plagiostomen van den Indischen archipel. Onder de naam Trygon polylepis beschreef Bleeker een mannelijk exemplaar van ruim drie meter breed. De vis was gevangen in de zee bij Batavia, nu Jakarta, op het Indonesische eiland Java.