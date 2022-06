Monsterverbond in de Maasstad: Leefbaar + Denk

Daar staan ze dan. Drie mannen en een vrouw. En deze onderhandelaars presenteren hun Rotterdamse coalitieakkoord niet in het statige stadhuis aan de Coolsingel maar in een oud schoolgebouw: de ‘cultuurwerkplaats’ in de Tarwewijk. In die wijk ging 21 procent van de inwoners in maart stemmen (in de hele stad 38,9 procent).

Na bijna drie maanden onderhandelen is het eindelijk zover: er is een Rotterdamse coalitie tussen ‘aartsvijanden’ Leefbaar Rotterdam (10 zetels) en Denk (4 zetels). Wie had dat ooit gedacht? En, oké, D66 (5 zetels) en VVD (6 zetels) doen ook mee.

Een paar jaar geleden was de combinatie Denk-Leefbaar in het gepolariseerde Rotterdam ondénkbaar geweest. Vier jaar geleden noemde Denk, toen geleid door huidig Tweede Kamerlid Stephan van Baarle, Leefbaar de partij van „verdelers en afbrekers”. Leefbaar, onder leiding van Joost Eerdmans, nu Kamerlidvoor JA21, moest niets hebben van Denk met zijn opvattingen over ruimte voor islamitisch onderwijs en halal-winkels en stadswachten die een hoofddoek moesten kunnen dragen. Maar dat was toen.

Nu is alles anders. Leefbaar was vastbesloten zich, onder leiding van Robert Simons, deze keer niet buitenspel te laten zetten. Dat gebeurde vier jaar geleden wel toen de partij ook al met elf zetels de grootste werd in de gemeenteraad, maar buiten een coalitie van GroenLinks, VVD, PvdA, D66, CDA en CU/SGP viel. Ook Denk wilde heel graag nu eens zelf, onder leiding van Faouzi Achbar, aan de knoppen. Heel even werd na de verkiezingen in maart een coalitie over links geprobeerd. Maar dat ketste snel af.

Twee volkspartijen

Leefbaar en Denk besloten te kijken naar hun overeenkomsten: beide zijn volkspartijen die opkomen voor de ‘gewone Rotterdammers’ – al dan niet met een migratieachtergrond - die zich verdrukt, vergeten of zelfs geminacht voelen. En beide partijen geven onomwonden hun meningen, niet zelden in harde bewoordingen. Rotterdammer Nourdin El Ouali, oud-leider van de islamitisch geïnspireerde partij Nida, noemde Leefbaar en Denk in een opinieartikel partijen die de onvrede herkennen en die weten te mobiliseren.

Om een akkoord te sluiten moesten de partijen wel over hun grote ideologische verschillen heenstappen. In het verkiezingsprogramma noemde Leefbaar bijvoorbeeld de Nederlandse cultuur „speerpunt” en moest islamitisch onderwijs „ontmoedigd” worden terwijl Denk dat onderwijs juist wilde „ondersteunen”. De Pride moest volgens Leefbaar starten in de Afrikaanderwijk, waar veel Turkse Nederlanders wonen, omdat homohaat, zegt de partij, vooral onder mensen met een migratieachtergrond leeft. Denk heeft juist veel aandacht voor bestrijding van racisme en discriminatie van die mensen met een migratieachtergrond, en wil bijvoorbeeld dat gemeentelijke adviesorganen en commissies voor „minimaal 50 procent uit mensen met een diverse afkomst” bestaan.

We hebben elkaar gevonden op pragmatisme, zegt Robert Simons, onder wiens leiding de anti-islamagenda van Leefbaar al eerder afzwakte. De discussie over de politieke islam, terroristen en salafisten speelt nu nauwelijks meer, zegt hij. „Denk je dat mensen in de wijken daarmee bezig zijn? Die maken zich druk of ze de huur kunnen betalen, en over stijgende prijzen en afval op straat.” Ook Denkleider Faouzi Achbar vindt kansengelijkheid en armoedebestrijding belangrijker.

Tijdens de presentatie van het akkoord benadrukken alle vier de partijen dat ze vooral aan de slag willen. „Het akkoord is leuk voor journalisten en politici”, zegt VVD-lijsttrekker Vincent Karremans. „Maar de gewone Rotterdammer is alleen geïnteresseerd in wat er in de straat of in de wijk gebeurt.” En dus presenteren ze hun akkoord ‘Eén stad’ niet in het sjieke stadhuis. De VVD staat dicht bij Leefbaar. Daarom is D66, dat zich profileerde als sociaal-liberale, progressieve, duurzame partij het buitenbeetje. Lijsttrekker Chantal Zeegers lijkt dat te benadrukken met haar felrode pak, naast de donker geklede mannen. Ze benadrukt ook iets anders: in het nieuwe college met acht wethouders is zij de enige vrouw naast acht mannen. Dat is toch niet meer van deze tijd? „De selectiecommissie heeft deze keuze gemaakt”, zegt Simons.