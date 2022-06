Terwijl Rusland twintig miljoen ton graan vasthoudt in Oekraïense havens, gaan zo’n 750.000 inwoners van Afrikaanse landen, Jemen en Afghanistan de hongerdood tegemoet. Op sommige plaatsen is het sterven al gaande. Zo zijn in de Ethiopische regio Tigray in de afgelopen weken al zeker tientallen kinderen aan ondervoeding bezweken.

De berichten van de Verenigde Naties worden haast met de dag wanhopiger. De oorlog dreigt, samen met andere crises, „een ongekende golf van honger en gebrek” te veroorzaken, zei secretaris-generaal António Guterres deze week. De voedselcrisis zal bovendien geen land in de wereld ongemoeid laten, waarschuwde hij. Ook rijke landen hebben te lijden onder hoge prijzen. In armere landen zullen honderden miljoenen moeite hebben om voldoende te eten te vinden.

Het wrede spel dat Rusland in Oekraïne speelt met mensenlevens, strekt zich via de graanblokkade uit over grote delen van de wereld. Oekraïne produceert jaarlijks genoeg tarwe, maïs en andere granen om 400 miljoen mensen te voeden, maar dit jaar kan de helft het land niet verlaten doordat de Russische vloot voor de havens van Odessa en Marioepol ligt.

De Russische agressie gaat zelfs verder dan de blokkade. Graansilo’s worden gebombardeerd en volgens lokale autoriteiten transporteren Russische bezetters treinladingen vol graan van Oekraïnese steden naar de in 2014 al geannexeerde Krim, om van daaruit verkocht te worden aan landen in het Midden-Oosten. Indien bevestigd, zou dit neerkomen op plundering. Voedsel is onderdeel geworden van Ruslands „terreurarsenaal”, merkte Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen terecht op.

De Verenigde Staten hebben armere landen gewaarschuwd dat de tarwe dat zij aangeboden krijgen gestolen kan zijn, maar de vraag is of zij hier boodschap aan hebben. Een land als Somalië kan niet kieskeurig zijn. Daar hebben 400.000 kinderen dringend behandeling nodig tegen ondervoeding, meer al dan tijdens de grote hongersnood van 2011.

De Russische manipulatie is zeker niet de enige oorzaak van de voedselcrisis. In veel landen spelen lokale conflicten een rol en droogtes of juist overstromingen vernietigen oogsten. Daarnaast laten donoren het afweten: van de 250 miljoen dollar die UNICEF dit jaar nodig heeft in Somalië is slechts een derde toegezegd.

Het maakt het Russische optreden alleen maar verwerpelijker. Voldoende voedsel is een mensenrecht dat nu wordt geschonden, Moskous ontkenningen ten spijt. Die vloot hóeft daar niet te liggen, die is onderdeel van een invasie. Volgens Rusland zijn Oekraïense zeemijnen het echte obstakel, maar het kan president Zelensky niet verweten worden dat hij zijn land verdedigt. Ruslands eis dat eerst de sancties worden opgeheven verraadt bovendien een gebrek aan goede wil.

Het is lovenswaardig dat VN-baas Guterres, die lang het verwijt kreeg afzijdig te zijn, met hulp van Turkije probeert een ‘voedselcorridor’ in te richten. Daarbij moeten vrachtschepen onder begeleiding van marineschepen en met veiligheidsgaranties van Moskou en Kiev het graan ophalen. Gesprekken in Ankara bleven woensdag zonder resultaat, maar de situatie is niet hopeloos. Dit soort humanitaire operaties staat of valt met een zorgvuldige uitwerking, die vaak vele overlegrondes vergt. En ook dan blijven ze riskant.

Guterres heeft ook premier Mark Rutte om hulp gevraagd. Het is te hopen dat Nederland die geeft waar mogelijk, en zo snel mogelijk. Er is immers geen tijd te verliezen.

