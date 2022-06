Levenslang geëist tegen Salah Abdeslam en andere verdachten van terreuraanslagen Parijs

Tegen hoofdverdachte Salah Abdeslam is vrijdag levenslange gevangenisstraf geëist in het megaproces over de terreuraanslagen in Parijs van 13 november 2015, meldt persbureau AFP. De in België geboren Fransman is de enige overlevende van de acht plegers van de aanslagen die door Islamitische Staat zijn opgeëist. Ook tegen twee hooggeplaatste IS-leiders en de Belg Mohammed Abrini is levenslang geëist voor hun betrokkenheid bij de aanslagen. Daarbij kwamen in concertzaal Bataclan, bij Stade de France en verschillende horecazaken in totaal 130 mensen om het leven.

De nu 32-jarige Abdeslam zou volgens de aanklagers een aanslag hebben willen plegen met een bomvest, maar op de vlucht zijn geslagen toen het vest niet werkte. Zelf zegt hij zich te hebben bedacht toen hij allemaal vrolijke en dansende mensen zag in het café waar hij wilde toeslaan. Hij werd pas maanden later - in maart 2016 - opgepakt bij een antiterreuractie in Sint-Jans-Molenbeek, een deelgemeente van Brussel. Hij werd uitgeleverd aan Frankrijk, maar werd in België al veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor een schietpartij waarbij drie agenten gewond raakten.

Vergiffenis

Aan het begin van het proces noemde Abdeslam zich nog provocerend ‘soldaat van God’, maar aan het slot van de inhoudelijke behandeling eind april vroeg hij om vergiffenis. „Ik vraag u om mij te verachten, maar met mate”, zei hij in tranen. „Aan de slachtoffers bied ik mijn medeleven en mijn excuses aan. Ik weet dat wij het nooit eens gaan worden; ik weet dat er haat is tussen ons. Maar ik wil u vandaag toch vragen om mij vergiffenis te schenken.”

Tegen Abdeslam is een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vroegtijdige vrijlating geëist. Die straf wordt zelden opgelegd in Frankrijk, meestal komen tot levenslang veroordeelden na een toetsmoment na twintig tot vijfentwintig jaar weer vrij.

In de avond van vrijdag 13 november 2015 werden op verschillende plekken in Parijs aanslagen gepleegd. Zo drongen drie terroristen concertzaal Bataclan binnen waar de band Eagles of Death Metal op dat moment een optreden gaf. Ze schoten met hun automatische vuurwapens 89 mensen dood. Ook bij het stadion Stade de France en in verschillende horecazaken vonden aanslagen plaats. De daders bliezen zichzelf daarna op of werden doodgeschoten door de politie.

De rechtbank in Parijs doet op 29 juni uitspraak.