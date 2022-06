Chris Polanen: ‘Lachen op je werk, daar word je echt gelukkig van’

‘Lachen op je werk, ik heb er nooit zo bij stilgestaan, maar daar word je echt gelukkig van. Tijdens corona is het drukker geworden bij alle dierenartsen, ook bij mij. Toen heb ik nieuwe, jonge mensen in dienst genomen. De sfeer veranderde, er werd opeens meer gelachen – en ook meer gegeten.

„Ik heb het geluk dat ik mensen heb aangenomen die het goed met elkaar kunnen vinden. Niemand is grappenmaker pur sang, maar we houden allemaal van lachen en anekdotes vertellen. Ik geloof in een samenstelling van verschillende enneagram-typen in je team, die kunnen elkaar mooi aanvullen. Ik denk dat dat gebeurd is bij ons. We hebben laatst een groepsfoto gemaakt en toen hebben we ook vreselijk gelachen. Ik heb het niet gepland en dat kan ook niet. Het is gewoon geluk.

„Ik ben al meer dan dertig jaar dierenarts, en als ik vandaag zou stoppen, zou veel van wat ik in de praktijk geleerd heb, verloren gaan. Ik merk dat ik het fijn vind mijn kennis aan een jonge dierenarts door te geven. Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Dat ervaar je terwijl het gebeurt. In de praktijk leer je om te gaan met dieren, met hun eigenaren, met de financiën rond een praktijk, met slecht nieuws brengen over dieren die het niet gaan redden… allemaal dagelijks terugkerende dingen. Je bent natuurlijk al nuttig bezig als je dieren beter maakt, maar nu is het dubbelop: je helpt de dieren in de toekomst ook, omdat je je ervaring doorgeeft. Hoe je met lastige klanten omgaat, maar er achteraf ook om moet kunnen lachen. Hoe je een klant tevreden de deur uit krijgt. Ik hoop dat mijn jonge collega’s sommige fouten die ik heb gemaakt, niet meer zullen maken.

„In de Bijlmer wonen van oudsher veel mensen met Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse roots, maar de laatste tien jaar is dat veranderd, er komen steeds meer expats. Een groot deel van mijn klanten nu zijn mensen van over de hele wereld: Chinezen, Russen, Zuid-Amerikanen, noem maar op. Dat maakt de praktijk heel internationaal. Een grote verandering, we spreken gedurende de dag nu vaak Engels. Verder zijn het nog altijd honden, katten en een klein aantal knaagdieren die hier komen. Toevallig heb ik vandaag een rat geopereerd. Qua dieren is alles hetzelfde gebleven, maar qua mensen is wel wat veranderd. Mensen uit sommige culturen, als je dat zo mag zeggen, gedragen zich vaak anders, ze zijn bijvoorbeeld heel gereserveerd of tonen juist veel emotie.

Ik ben geen schrijver die alles uitdenkt, het verhaal zoekt zijn eigen weg en de personages ook

„Ik ben heel tevreden in Nederland, maar dat is niet altijd zo geweest. Ik kwam niet geheel vrijwillig hier naartoe. Na de decembermoorden in Suriname in 1982, sloot de Anton de Kom Universiteit waaraan ik veeteelt studeerde. De meeste studenten vertrokken. Ik ging naar Nederland en begon met de studie diergeneeskunde. Ik heb 25 jaar een ernstige vorm van heimwee naar Suriname gehad en dat was de drijvende kracht achter mijn schrijverschap. Daar ben ik de heimwee achteraf dankbaar voor, maar het was geen pretje. Ik had het gevoel dat ik niet echt leefde en dacht: dit hier is allemaal niet werkelijk. Ik dacht dat ik terug moest naar Suriname, om daar pas echt te leven.

„Dat is geen goede manier van leven, schadelijk zelfs. Toen mijn remigratie mislukte, werden dagelijks zwemmen én schrijven over Suriname overlevingsmechanismen voor mij. Daarmee heb ik het gered. Het schrijven is dan ook een bijna spirituele ervaring voor mij. Niet zozeer een kick, maar vroeger om hartenpijn te verlichten, en nu om terug te keren naar Suriname. Een Suriname dat ik kan vormen en herscheppen zoals ik het wil.

„Als ik schrijf doe ik nog altijd de gordijnen dicht, sluit me af, concentreer me – en dan ben ik in Paramaribo, op de veranda van mijn ouderlijk huis, ik loop door mijn oude buurt. Ik ben geen schrijver die alles uitdenkt, het verhaal zoekt zijn eigen weg en de personages ook. Dat geeft een bepaalde flow, en dat bedoel ik met spiritueel, want het verhaal gaat eigenlijk vanzelf. Dat geeft een enorme kick, maar ook het besef dat wat je schrijft echt gelezen gaat worden – en jij de doorgever van dat verhaal bent.”

Chris Polanen (1963) is dierenarts in Amsterdam-Zuidoost. Hij is ook schrijver, Centaur (2021) is zijn laatste roman.