Niet Turks, niet Frans, bij Blanc is de gastronomie kosmopolitisch

Blanc by Aytems, Sint-Truiden (B) Prijs 292 euro voor 2 personen ●●●●●

Het Belgische stadje Sint-Truiden doet weinig voor de levenslust. Het is een oude stad met een geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd. Er staan veel historische gebouwen, maar de meeste daarvan zijn vervallen of op zo’n manier omringd door fantasieloze appartementenblokken dat ze overwoekerd lijken door de lelijkheid daarvan. Er staan veel half afgebroken gebouwen en de straten rond het uitgaanscentrum zijn onheilspellend leeg. Toen wij er liepen, was er een feestje bezig buiten een van de cafés, met een braderiezanger die de troosteloosheid van Sint-Truiden voorzag van een passende soundtrack.

Maar in een van die historische gebouwen, een voormalig klooster uit de 15de eeuw, is familierestaurant Blanc by Aytems gevestigd, een oase van warme gastvrijheid.

‘Aytems’ is een speling met de voornaam van chef-kok en eigenaar Ayt Erdogan. Omdat zijn achternaam negatieve connotaties oproept, gebruikt hij die niet. Verdrietig, alsof zijn naam niet van hem is, maar van de goegemeente die de naam koppelt aan die van de Turkse president.

Hij runt het restaurant samen met zijn vrouw, die verantwoordelijk is voor het brood en de zoetigheden die in het restaurant worden geserveerd, en zijn twee zonen, die de wijnen en de bediening voor hun rekening nemen.

Ayt bestierde tot 2018 restaurant El Qatarijne in Utrecht. De keuken daar had invloeden uit de hele wereld. Het waren spannende, originele gerechten waar het talent en de ambitie van de chef aan af te proeven was, maar er zat ook een zeker ongeduld in, iets ongepolijsts.

Dat is anders bij Blanc, dat vlak voor de eerste lockdown in 2020 openging. De gerechten bij Blanc zijn nog altijd een weerspiegeling van Ayts multiculturele inborst, maar er zit nu ook rust in. Ze zijn verfijnd, alsof hij zijn draai, zijn stem en verhaal heeft gevonden.

Als aperitief geniet mijn tafelgenoot van een crémant van een lokale wijnbouwer en ik van een mocktail met perziksiroop, kersensap volgens het recept van oma, een schuim van alcoholvrije sangria en een lekkere pluk pismaniye, Midden-Oosterse suikerspin. Ik ken het in het Arabisch als ghazal al banaat.

Het welkomstdrankje wordt vergezeld door liefst vijf amuses. Zo is er een ‘hot duck’, gepresenteerd op een kandelaar in de vorm van een eendenpoot. Het is een variatie op een gerecht uit Adana, met eend en een krokantje gemaakt van biber, een heet pepertje. Romig, krokant, vol van smaak en pittig. De palingtosti met Algerijnse chermoula, een van oorsprong Marokkaanse marinade van specerijen en kruiden, vult onze mond met een warme kruidigheid.

Er is een sarma, maar het traditionele wijnblad is vervangen door paksoi en gevuld met bulgur en abalone. Dan paçanga, een soort börek, met een vulling van noordzeekrab. En tot slot ‘soufflébrood’, zacht, luchtig brood uit Centraal-Anatolië met coquille en een eigen baharat-specerijenmix van de chef. Stuk voor stuk zijn de amuses zalige, originele smaakcombinaties – een treffende voorbode van de rest van de avond, waarin verschillende werelden moeiteloos samenkomen.

Fluffy brood

Het Turkse lavasbrood, direct uit de oven, is heerlijk warm, zacht en fluffy. Geef me lekker brood dan ben ik al ruimschoots tevreden. Maar dan moeten we nog steeds écht beginnen. Een eerste gerechtje met de zachte smaak van Turkse, Portugese en Belgische tomaten wordt gepresenteerd onder een krokantje met de tekst ‘break me’ erop. Een speelse uitnodiging om de verschillende structuren met elkaar te vermengen. De olie met tomaat die eroverheen wordt gedruppeld komt uit het dorp van Ayts ouders.

In het tweede gerecht gaat een lokale asperge perfect samen met de noordzeetong, schuim van Arabische specerijen en beurre blanc met Turkse pickles. Er is een mooie variatie op een Turkse salade op basis van yoghurt met sorbet van komkommer en pijnboompitten. Fris, met uitgesproken smaken waarbij de knoflook zich niet onbetuigd laat.

De ratatouille met Turkse compote van aubergine, rode mul, courgette en twee bereidingen van knoflook is rijk en gelaagd van smaak. En de ‘Mechelse koekoek’ wordt heel smakelijk geïntegreerd met de krieltjes en de lokale mosterd. Het dessert is een viering van de veelzijdigheid van de aardbei: sorbet, coulis, krokantje.

Eten bij Blanc voelt als een culinaire en culturele ontdekkingsreis. Het is knap hoe de chef evenwichtig balanceert tussen het lokale en het exotische zonder dat het geforceerd overkomt. Bovendien vertelt hij met elk gerecht iets over zijn familie en Turkse wortels – sommige recepten komen rechtstreeks van zijn grootmoeder.

Onlangs werden in België de Michelinsterren toegekend en ik had verwacht dat Ayt beloond zou worden voor zijn eigenzinnige stijl van koken. Maar het culinaire instituut hobbelt wel vaker achter de feiten aan.

Blanc by Aytems is geen Frans restaurant en geen Turks restaurant, het is kosmopolitische gastronomie. De keuken is zelfverzekerd en enorm smakelijk, het was een nagenoeg perfect maal. Alleen de wat harde macaron bij de friandises viel uit de toon.

Toen wij er waren, was slechts één andere tafel bezet. Dat is spijtig, dit is het soort restaurant dat elke avond gevuld zou moeten zijn met het gerinkel van glazen, kabaal van tafels die afgeruimd worden en het vrolijke geklets van blije gasten.

Laagdrempelig Niet iedereen kan of wil zich een diner bij Blanc by Aytems veroorloven, maar niemand hoeft de bonte smaken van chef Ayt te missen. Aan de Grote Markt in Sint-Truiden is foodstudio Bleu by Aytems gevestigd, met een kleine selectie streetfoodgerechten. Denk daarbij aan ‘peking-pannenkoek’ met eend, ponzu en mango, een ‘bushi’, ofwel een nigiri met bulgur in plaats van rijst, met zalm en wasabilabneh en een minihotdog met merguez, courgette en turşu (pickles). Laagdrempelig en zacht geprijsd.