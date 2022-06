Klagen over collega’s: intern of op Twitter?

Vijftig jaar na de Watergate-inbraak pakt The Washington Post uit met een grote special over een van de bekendste journalistieke onderzoeken uit de Amerikaanse geschiedenis. De legendarische journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein worden ook ingezet, onder meer met een nieuw artikel over Richard Nixon, Donald Trump en corruptie.

Op Twitter ging het deze week vooral over iets anders. Een onhandige retweet van een bekende redacteur groeide tot een grote sociale media-rel. Deze rubriek heeft onvoldoende woorden om alle lagen van de zaak te beschrijven, maar in het kort komt het hierop neer: politiek verslaggever David Weigel retweette op 1 juni een lompe grap van YouTuber Cam Harless. „Elk meisje is bi. Je moet er alleen achter komen of het polair of seksueel is.”

Waarom Weigel, die met ruim 600.000 volgers veel bereik heeft, dacht dat het een goed idee was om zo’n grap te delen is een raadsel. Hij kreeg in elk geval door dat het niet zo handig was. Hij maakte de retweet ongedaan en bood zijn excuses aan. De geest was echter al uit de fles.

Weigel werd intern (via de zakelijke chatdienst Slack) en publiekelijk (via Twitter) aangesproken op de tweet door zijn collega Felicia Sonmez, een journalist die zich vaak uitspreekt tegen seksisme en misogynie en haar eigen werkgever daarbij niet spaart.

Please stop!

De zaak escaleerde snel. Weigel kreeg een schorsing van een maand aan zijn broek en medewerkers van de krant gingen publiekelijk met elkaar in discussie over deze beslissing en de manier waarop de zaak door Sonmez werd aangekaart. Sommigen steunden Sonmez, andere vonden dat ze niet via Twitter moest klagen over Weigel en de werkomstandigheden bij de The Washington Post. Een week lang bleven redacteuren met elkaar bekvechten. Sonmez klaagde over collega’s die kritiek op haar hadden, iets waaraan andere collega’s zich weer ergerden. „Please stop”, schreef een van hen.

Hoofdredacteur Sally Buzbee stuurde meerdere interne memo’s naar de redactie, onder meer met een oproep om elkaar niet aan te vallen. De sociale media-richtlijnen van de krant gaan over collegialiteit, bedrukte ze. Dat het daarna niet rustig werd, valt te lezen in een uitgebreide reconstructie van de rel in Vanity Fair. Hierin gebuikt een bron het woord ‘clusterfuck’ om de situatie te omschrijven. Op donderdag had de leiding genoeg gezien en werd Sonmez ontslagen. Volgens CNN staat in de ontslagbrief dat ze onder meer weg moet vanwege het belasteren van collega’s en het schenden van de normen inzake collegialiteit en inclusiviteit op de werkplek.

De onrust bij The Post staat niet op zichzelf. Veel redacties worstelen met het sociale media-gedrag van medewerkers. Voormalig New York Times-hoofdredacteur Dean Baquet sprak er ook veel over bij zijn afscheid. Vooral Twitter lijkt uit de gratie. Terwijl het lange tijd werd aangemoedigd om als journalist op Twitter met lezers in gesprek te gaan, heerst bij veel nieuwsredacties nu het idee dat het platform vooral gedoe oplevert.

Angst voor sociale media is niet nodig, maar oplettendheid en professionaliteit zijn belangrijk. Collega’s die elkaar bekritiseren of zelf keihard aanvallen: het doet een bedrijf geen goed. En zelfs als je een verkeerde grap of domme belediging snel weghaalt, is er altijd wel iemand die al een screenshot heeft gemaakt.