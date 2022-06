Keuzes in de tenniswereld bewijzen: sport en politiek zijn wél verbonden

Blikvanger op Rosmalen, persona non grata op Wimbledon. De Russische tennisser Daniil Medvedev (26) zorgt deze weken voor opwinding en commotie. Binnen en buiten de baan. Hij krijgt applaus in Noord-Brabant, zal als de nummer 1 van de wereld welkom worden geheten in Halle en Mallorca, om vervolgens in Londen te ontbreken vanwege zijn nationaliteit. Medvedev houdt zich liever op de vlakte: „Ik hou van Wimbledon. Ik hoop dat ik er volgend weer mag spelen.”

De één kijkt bewonderend naar Medvedev, de ander sluit hem buiten om zijn Russische paspoort. Politiek en sport komen zo frontaal met elkaar in botsing. „In de hedendaagse tijd is dat onvermijdelijk”, verzucht de Nederlander Botic van de Zandschulp, die eind deze maand wél op het gras van Wimbledon zal spelen. „Natuurlijk is het moeilijk om te zien dat sommige collega’s buiten hun schuld worden uitgesloten. Ik kan er helaas weinig aan doen.”

Even terug naar 21 april. Op dezelfde dag dat de organisatie van The All England Club bekendmaakte dat Russen en Wit-Russen vanwege de oorlog in Oekraïne dit jaar niet welkom zijn op Wimbledon, kondigde het grastoernooi van Rosmalen juist met trots de komst van Medvedev aan. Er kwamen honderden afkeurende en zelfs bedreigende mailtjes binnen bij de organisatie. Een lokale politicus van D66 sprak er schande van dat Medvedev aanspraak zou maken op geld van een toernooi dat steun van de overheid krijgt. Toernooidirecteur Marcel Hunze zucht als hem wordt gevraagd waar dat verschil van inzicht tussen de twee grastoernooien vandaan komt. „Het leek erop dat de Russen en de Wit-Russen nergens welkom waren, maar wel in Rosmalen. Maar zo is het niet. Ze mogen overal onder een neutrale vlag spelen. Maar niet in Londen. Niet Rosmalen, maar Wimbledon is toch echt de uitzondering.”

Hunze neemt in het perscentrum van het toernooi tijdens een flinke regenbui uitgebreid de tijd om zijn verhaal te doen. Hij wijst erop dat volgens de regels van de Association of Tennis Professionals (ATP), de Women's Tennis Association (WTA), de Internationale Tennisfederatie (ITF) en de Nederlandse sportkoepel NOC-NSF landenteams van Rusland en Wit-Rusland zijn uitgesloten van internationale toernooien, maar dat individuele sporters onder een neutrale vlag wél mee mogen doen. „Wat dat betreft heb ik ook eigenlijk geen bewegingsruimte”, stelt Hunze. „Ik heb me te houden aan de richtlijnen die door 38 landen worden ondersteund. Alleen de Nederlandse regering zou die kunnen overrulen. En dat is niet gebeurd.”

Britse koninklijke familie

De Britse regering greep wél in en besloot ook individuele sporters uit Rusland en Wit-Rusland uit te sluiten, om te voorkomen dat Wimbledon gebruikt wordt als promotie voor het Russische regime van Vladimir Poetin. Er moest hoe dan ook worden voorkomen dat leden van de Britse koninklijke familie in de loge van Wimbledon zouden moeten applaudisseren voor een Rus. Zo worden voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog – toen Duitsers en Japanners niet welkom waren – spelers uit bepaalde landen geweerd. De Argentijnen Guillermo Vilas en José Luis Clerc trokken zich in 1982 uit protest tegen de Falklandoorlog zelf terug.

Internationaal sportmarketeer Bob van Oosterhout noemt het „een typisch Britse beslissing”. „De Britten zijn een van de belangrijkste leden van de NAVO. Ze zetten zich scherp af tegen Poetin. Het is daarom wel te begrijpen dat als je aan de ene kant een oorlog voert, je aan de andere kant niet mensen uit het land van de agressor de kans gaat geven vrolijk een potje te gaan tennissen. Wimbledon behoort echt tot het nationale culturele erfgoed. Ik snap dat daarom wel”, zegt Van Oosterhout. „Nederland staat er anders in. Wij zijn een kleinere speler en we zijn een land van polderen. Van het compromis.”

De beslissing van de Britten stuitte op kritiek van de ITF en de spelersvakbonden van de mannen en de vrouwen in het proftennis. En zorgde voor grote ergernis bij Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). „Regeringen dienen sporters te respecteren. Het uitsluiten van individuele sporters om hun nationaliteit gaat tegen al onze principes in”, zei de Duitser afgelopen week bij een bijeenkomst van de internationale sportfederaties (ASOIF) in Lausanne. „Sporters mogen natuurlijk geen speelbal van de politiek worden. Anders kunnen we nooit meer een eerlijke competitie garanderen.”

Als tegenmaatregel besloot de ITF na overleg met de spelersvakbonden dat er dit jaar bij het grandslamtoernooi in Londen geen punten voor de wereldranglijst zullen worden vergeven. Gevolg is dat Medvedev vanaf maandag langdurig de aanvoerder van de wereldranglijst zal zijn. Topspelers als Rafael Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev en Andy Murray hekelden het besluit van Wimbledon, maar namen genoegen met de maatregel van de ITF. „Ik zal oorlogen altijd veroordelen. Ik ben zelf als kind opgegroeid in een oorlog”, verklaarde Djokovic tijdens een ATP-toernooi in Belgrado. „Ik weet wat dit allemaal veroorzaakt. Toch sta ik niet achter het besluit van Wimbledon. Dit is waanzin. Tennissers hebben niets met de oorlog te maken. Als politici zich met sport gaan bemoeien, dan loopt het meestal niet goed af.”

Zij aan zij

Botic van de Zandschulp, die in Rosmalen al in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Fin Emil Ruusuviori, ziet in dat het onmogelijk is alle partijen tevreden te stemmen. „Welk besluit er ook wordt genomen, er zullen altijd spelers zijn die het er niet mee eens zijn”, zegt de nummer één van Nederland. „Ik geloof niet dat een boycot van Wimbledon aan de orde is geweest. Ik denk ook niet dat de tennissers daar unaniem voor zouden kiezen. Een enkeling die met een slepende blessure kampt, zal Wimbledon misschien nu eerder overslaan. Ik heb geen moment overwogen niet te gaan. Ik zie ernaar uit om daar te tennissen.”

Tijdens het toernooi van Rosmalen staan de tennissers wel zij aan zij met de Russen en de Wit-Russen. De Nederlander Tallon Griekspoor dubbelde zelfs met Medvedev. In het mannentoernooi staat ook de Rus Karen Katsjanov in het hoofdschema. Bij de vrouwen waren zelfs acht Russische en Wit-Russische speelsters actief én drie Oekraïense profs. Toernooi-directeur Marcel Hunze fronste even met zijn wenkbrauwen toen de Wit-Russische Aryna Sabalenka in de eerste ronde aan de Oekraïense Kateryna Baindl werd gekoppeld, maar het duel werd zonder enig probleem afgewerkt. Na een incident op Indian Wells, waar het Oekraïense talent Marta Kostjoek drie weken na de inval van Rusland de deelname van Russische tennissters „onacceptabel” zei te vinden, besloot de tenniswereld zoveel mogelijk te zwijgen. De Rus Andrej Roeblev stelde dat de tennissers geen politiek zouden moeten bedrijven, maar juist als een eenheid moesten opereren. Dat was nog voor de beslissing van Wimbledon.

Weg van de pers

Op de website van de Libéma Open staan geen nationaliteiten achter de namen van de Russen en Wit-Russen. „Ik geloof niet dat er tussen de tennissers sprake is van onderlinge animositeit”, stelt Hunze. „Ieder normaal denkend mens zal de oorlog afwijzen. Probleem is alleen dat de tennissers uit Rusland dat niet zomaar kunnen zeggen. Dat is zelfs strafbaar in hun land. Bovendien woont hun familie vaak nog daar. Als ze wel wat zeggen, zal al snel gezegd worden dat ze niet genoeg afstand nemen. Je kunt eigenlijk helemaal geen statements van ze verwachten.”

Het is lastig de beweringen van Hunze te verifiëren. De medewerkers van de ATP en de WTA hielden de tennisprofs zoveel mogelijk weg van het perscentrum. Zo zou Sabalenka „geen zin” hebben om met de pers te praten. En vertrok de Oekraïense dubbelaar Denis Moltsjanov buiten het zicht van de media naar zijn hotel. Medvedev, die een paar maanden geleden nog stelde dat hij „als tennisser vrede voor de hele wereld wil promoten”, verscheen wel, maar weigerde op de situatie in te gaan. „Ik heb er genoeg over gezegd”, zei hij. „Ik zou alleen maar in herhaling vallen. Ik wil me liever op mijn spel focussen.”

Voor Medvedev gold het toernooi van Rosmalen aanvankelijk als ideale voorbereiding op Wimbledon, maar nu zal zijn grasseizoen na de toernooien van Halle en Mallorca voorbij zijn. De koppositie van de wereldranglijst is niet langer een garantie voor de kwalificatie bij een grandslamtoernooi. Novak Djokovic ontbrak als de toenmalige nummer 1 afgelopen januari bij de Australian Open omdat hij niet voldeed aan de corona-eisen. En Medvedev staat in Zuidwest-Londen buitenspel door de oorlog in Oekraïne. Van Oosterhout: „Zo zie je dat sport en politiek wel degelijk met elkaar verbonden zijn.”