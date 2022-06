Kaliningrad: Een stukje Rusland omringd door de NAVO

Het Kremlin deed de zorgen af als overdreven. „Rusland heeft nooit iemand bedreigd. Dit is onze soevereine beslissing en nauwelijks reden tot zorg”, aldus een woordvoerder over de Iskanders in 2018. Toen Zweden en Finland zich onder druk van de Russische agressie in Oekraïne vorige maand meldden bij de NAVO, haalde Poetin daar publiekelijk de schouders over op, maar hij benadrukte een eventuele plaatsing van NAVO-wapens niet door de vingers te zullen zien. Intussen laat hij geen kans onbenut om de druk op te voeren met statements over de zogenaamde „historische rechten” van Rusland.

Zo vergeleek hij zichzelf deze week met tsaar Peter de Groot op een bijeenkomst ter ere van diens 350ste geboortedag. De tsaar die vocht tegen de Zweden en „terugnam” wat van Rusland was. „Nu is het aan ons om zaken terug te nemen en te versterken”, zei Poetin. Deze week werd ook bekend dat de Doema een wetsvoorstel behandelt dat de erkenning van de onafhankelijkheid van Litouwen, in 1991 door de Sovjet-Unie, ter discussie stelt. Geen wonder dat politici in de landen rond de Oostzee een directe confrontatie vrezen en hameren op grotere NAVO-aanwezigheid in het gebied.

En dus wordt er geoefend. Deze week ging de jaarlijkse ‘Baltops NAVO-oefening’ van start, met zestien deelnemende landen, waaronder Nederland en aspirant-leden Zweden en Finland. Ook Rusland stuurde deze week tweeduizend militairen en tweehonderd voertuigen op oefening in de Oostzee, meldde het Russische persbureau Interfax.

Jantarny

Van al die maritieme manoeuvres is hier op het strand vrijwel niets te merken. Toch komt ook voor jongeren als Aleksandr de oorlogsrealiteit vervaarlijk dichtbij. Het had maar een haar gescheeld of de twintiger, die net zijn dienstplicht afrondde, stond deze zomer niet als bruingebrande barista op het strand, maar als soldaat in Oekraïne. Het militaire rekruteringsbureau hangt regelmatig aan de lijn en stond deze week zelfs bij hem op de stoep. Zijn beste vriend en dienstmaatje ging overstag. „Drie dagen was hij op training in Syrië, toen hij plotseling daarheen werd gestuurd.” Terwijl hij zijn cappuccino van een schuimlaag voorziet, vraagt Aleksandr zich hardop af of hij zijn vriend levend zal terugzien.

In het felle avondrood lopen Sasja, Jana en Varvara door de branding. Van enige angst voor het Westen is bij de tienermeisjes niets te bespeuren. Als om dat te onderstrepen draagt Sasja, een blond meisje met bolle wangen en grote ogen, een oversized leren jack met de Amerikaanse vlag. „Mijn vader vond hem op zolder, ik mocht hem hebben”, zegt ze trots. Enthousiast vertellen ze niets te moeten hebben van de Russische militaire escapades in Oekraïne. „Mijn moeder zegt dat ik beter uit Rusland kan vertrekken. Ze geeft me buitenlandse valuta”, vertelt Sasja. „Het zijn vooral ouderen die te veel televisie kijken, die het steunen. Zoals mijn oom, maar hij is bij ons echt een uitzondering”, lacht Jana.

De blonde Varvara, gekleed in een groen truitje en witte jeans, verhuisde in 2014 met haar familie vanuit de West-Oekraïense stad Lviv naar Rusland: eerst naar Chabarovsk in Siberië, daarna terug westwaarts naar Kaliningrad. „We spraken Russisch en werden daarom weleens gepest”, verklaart ze de beslissing van haar ouders om Oekraïne te verlaten. Volgens Varvara viel het met die pesterijen best mee. „Mijn zus is gebleven en zegt dat ze zelfs nu als Russische nauwelijks problemen heeft.” Varvara wil wel terug naar Oekraïne. „Maar ik denk dat dit nu niet heel realistisch is.”

Sovjetsk

Op zaterdagmiddag zit Jevgeni achter een kop koffie in de plaatselijke bakkerij van Sovjetsk, anderhalf uur naar het noordoosten. Hier in het voormalige Pruisische stadje Tilsit scheidt de rivier de Neman Rusland van Litouwen. De statige Koningin-Louise-brug, tijdelijk gesloten voor restauratie, wordt aan beide kanten goed bewaakt. Als om de Litouwers aan de overkant van de rivier de Russische aanwezigheid niet te laten vergeten, hangt aan de gevel van een oud Duits vakwerkhuis een grote houten ‘Z’, de inmiddels wijdverbreide steunbetuiging aan het Russische leger.

Jevgeni, een jongensachtige, sportieve zestiger op gympen en in strakke zwarte jeans, werd geboren in Sovjetsk. Op zijn derde verhuisde hij naar Donetsk in Oost-Oekraïne, waar zijn ouders in de mijnen werkten. Zijn vader kwam uit West-Oekraïne. „Precies daar waar de nazi’s nu zitten”, lacht hij cynisch. Eind jaren negentig keerde hij terug naar Kaliningrad. Nu doet hij als ambtenaar „iets met toezicht” in de medische sector.