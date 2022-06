Kabinet wil 100 miljoen euro voor snel te realiseren woningen

Voor het bouwen van flexwoningen en realiseren van nieuwe woningen in leegstaande gebouwen wil het kabinet 100 miljoen euro uittrekken. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ook moet een speciaal team in het leven worden geroepen dat helpt om geschikte locaties te vinden voor die nieuwe woningen. De plannen moeten helpen om het grootschalige woningtekort op te lossen.

De meestal kleine flexwoningen kunnen snel, duurzaam en relatief goedkoop worden gebouwd. Ook kunnen ze worden verplaatst. De beoogde woningen in leegstaande gebouwen komen – al dan niet tijdelijk – onder meer in verlaten kantoorpanden. Met beide woningtypen hoopt het kabinet mensen te kunnen bedienen die snel een woning nodig hebben. De Jonge wil met de plannen „iedereen die recht heeft op een huis” helpen. Daarbij noemt hij „spoedzoekers, Oekraïners en statushouders”.

Het kabinet wil dat de financiële steun het mogelijk maakt om jaarlijks zowel 15.000 flexwoningen als woningen in leegstaande gebouwen te realiseren. Dat streven is onderdeel van de gewenste groei naar in totaal honderdduizend nieuwe woningen per jaar. Het op te richten team helpt onder meer overheden en woningcorporaties om locaties te vinden voor flexwoningen en leegstaande gebouwen voor appartementen.

