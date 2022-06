Kabinet maakt regioplannen stikstof bekend, flinke reductie Midden-Nederland

Ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) en Henk Staghouwer (Landbouw, ChristenUnie) hebben vrijdag de plannen voor stikstofreductie per regio bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat het kabinet in deze uiterst gevoelige kwestie tot in detail heeft uitgewerkt hoe hard en in welk deel van het land de stikstofuitstoot moet krimpen. De provincie Limburg moet de uitstoot gemiddeld het meest terugbrengen, blijkt uit de plannen.

Volgens de regiodoelen moeten vooral gebieden in Midden-Nederland, waaronder de Gelderse Vallei, de uitstoot verminderen. Vorige week meldde NRC op basis van ingewijden al dat de uitstoot in stikstof-hotspots zoals de Vallei, maar ook de Peel in Brabant met 70 tot 80 procent omlaag moet. Volgens deskundigen is dit niet mogelijk zonder op grote schaal boeren uit te kopen; een oplossing die in de sector grote weerstand oproept.

Boerencollectief Agractie kondigde vrijdag al voor de bekendmaking van de kabinetsplannen aan op 22 juni in Den Haag met tractors te zullen demonstreren. De actiegroep noemt „wat er nu in Den Haag gebeurt [...] werkelijk onacceptabel”. Agractie spreekt over „moord met voorbedachten rade” op „boerenbedrijven en de toekomst van boerengezinnen”.

De staat van de Nederlandse natuur is jarenlang verslechterd doordat de overheid te weinig deed om de stikstofuitstoot terug te dringen. In 2019 maakte de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, een einde aan het toen gevoerde stikstofbeleid. Vergunningen van boeren en bouwers werden ingetrokken. Eind vorig jaar legde het kabinet een stikstofdoel vast in het coalitieakkoord: in 2030 mag 74 procent van de kwetsbare natuur in Nederland niet meer door stikstofuitstoot achteruitgaan.