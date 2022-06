Je gelooft het antwoord niet op die vraag – en toch klopt ’t

Het zal aan de universiteit niet dagelijks voorkomen: een filosoof die zegt dat hij een theorie verdedigt die hij zelf niet kan geloven. Toch is dat wat Bart Streumer vorige week deed bij zijn oratie als hoogleraar in Groningen over de ‘eeuwige vragen van de filosofie’.

Die eeuwige vragen (zoals: wat is kennis, betekenis of waarheid ) zijn geen onzin, aldus Streumer, en het is goed dat filosofen eraan blijven werken. Maar een probleem is volgens hem wel dat we op sommige vragen antwoorden krijgen die we niet kunnen geloven – en dan onterecht denken dat die niet kloppen.

Dat gaat bijvoorbeeld op, meent hij, voor een omstreden theorie waar hij een boek over schreef: de error theory over morele uitspraken. Onder filosofen is die theorie niet erg in trek en warempel: in zijn oratie zei Streumer hem ook niet te kunnen geloven. Terwijl hij de theorie in dat boek wel verdedigt.

Hoogleraar Morele uitspraken



Bart Streumer (1972) is hoogleraar filosofie in Groningen. Hij is gespecialiseerd in meta-ethiek, de analyse van aard en status van morele uitspraken en theorieën over moraal. Zijn jongste boek is Unbelievable Errors (2017).

Woordspelletje? Nee, er zit een serieus probleem achter. Wat betekent het om iets te geloven, en kun je een filosofische theorie geloven die begint te wankelen als je hem op zichzelf toepast?

Om bij het begin te beginnen: wat is de error theory ofwel de vergissingstheorie? Bekendgemaakt door de filosoof J.L. Mackie in Ethics: Inventing Right and Wrong (1977) houdt die in dat al onze morele uitspraken (zoals ‘liegen is verkeerd’) op een misverstand berusten. Zulke uitspraken zijn cognitief, dat wil zeggen ze mikken op kennis en zijn geen uitdrukking van gevoelens. Maar we denken ten onrechte dat ze worden waargemaakt door eigenschappen in de werkelijkheid (‘goedheid’, ‘slechtheid’). Volgens de error theory bestaan die niet. Alle morele uitspraken missen dus hun doel en zijn onwaar. Wat we er verder in ons praktische leven ook mee aankunnen.

In zijn oratie bouwt Streumer een argumentatie op dat wanneer je die error theory toepast op álle normatieve uitspraken (uitspraken die iets voorschrijven, zoals een maximumsnelheid of eisen aan een wetenschappelijk artikel) we hem niet kúnnen geloven. Want als normatieve eigenschappen niet bestaan, hebben we ook geen enkele reden meer om de vergissingstheorie zelf te geloven. Een ‘reden om iets te geloven’ is immers ook een normatieve eigenschap – en die bestaat volgens de theorie niet. En als we geen enkele reden hebben om iets te geloven, kunnen we het niet geloven.

U zelf ook niet, terwijl u er een boek over heeft geschreven?

„Nee, ik kan de theorie dus zelf ook niet geloven. Ik denk bijvoorbeeld dat liegen wel degelijk verkeerd is. Er zijn meer filosofen die de theorie verdedigen, maar die zeggen er ook vaak bij dat ze hem alleen aanhangen in de studeerkamer, niet in het dagelijks leven.”

Maar is dat onvermogen niet gewoon een psychologische drempel en geen argument?

„Nee, het komt voort uit een juist begrip van wat het is om iets te geloven. Ik denk dat wij een theorie niet volledig kunnen geloven als we denken dat we er geen enkele reden voor hebben. En omdat uit de vergissingstheorie volgt dat je geen enkele reden hebt om de theorie te geloven, kun je hem dus niet geloven.”

Je kunt je voorstellen dat nadenken over de toekomst alleen maar mogelijk is als je ervan uitgaat dat die nog niet vast ligt

Zijn er dan geen andere argumenten om de vergissingstheorie toch maar te geloven? Hij klopt toch?

„Nou ja, we kunnen enig vertrouwen hebben dat de theorie waar is, een heel lage graad van geloof. Je kunt ook beredeneren dat ons onvermogen hem te geloven het juist waarschijnlijker maakt dat de theorie waar is. Maar die expliciet en volledig geloven, dat gaat niet.”

Wat hebben we aan dit inzicht?

„Het belang ervan is dat filosofen zich er rekenschap van moeten geven dat we sommige theorieën misschien niet kunnen geloven, terwijl er wel goede argumenten voor zijn. Als je dat niet beseft kan het de discussie vervormen. Omdat we dan weleens de voorkeur zouden kunnen geven aan theorieën die we wél kunnen geloven maar die helemaal niet kloppen. Dat besef maakt je bescheiden en extra alert op de redenen die je hebt om te denken dat een theorie niet waar is. Misschien denk je dat alleen maar omdat je hem niet kunt geloven.”

Maar hoe kwam u dan tot de conclusie dat de vergissingstheorie klopt, ook al kunt u hem niet geloven?

„Door alle andere theorieën over normatieve uitspraken te toetsen en te zien waar die mank gaan. Ik vat het nu heel grof samen, maar er zijn globaal drie soorten andere theorieën. Eén beweert dat morele uitspraken niet cognitief zijn, maar uitingen van gevoelens. Dat laat te weinig ruimte voor de objectiviteit die we toeschrijven aan moraal. In een discussie over genocide met een neonazi hebben we niet het idee dat het louter gaat om botsende gevoelens. We zijn ervan overtuigd dat hij ongelijk heeft. De vergissingstheorie kan dat verklaren, want we denken dat onze morele uitspraken waar zijn, al vergissen we ons daarin.

„Verder heb je twee zogeheten ‘realistische’ theorieën die beide beweren dat morele eigenschappen wél bestaan. De eerste plaatst die in de empirische werkelijkheid en zegt dat we ze net zo kunnen bestuderen als andere natuurlijke eigenschappen (zoals grootte of kleur). Die opvatting is alleen goed te verdedigen door die eigenschappen te koppelen aan onze taal, maar dat brengt het gevaar met zich mee dat we langs elkaar heen praten. Omdat wat ‘moreel juist’ is bij verschillende sprekers naar iets heel anders in de werkelijkheid kan verwijzen. De tweede beweert ook dat morele eigenschappen wel bestaan, maar niet ‘natuurlijk’ zijn en dus geen object kunnen zijn van empirische kennis. Het bezwaar daartegen is dat het dan wel heel vreemde eigenschappen moeten zijn: we kunnen ze niet empirisch ontdekken, maar ze ‘vertellen’ ons wel wat we moeten doen.”

Gelukkig hebben we in Nederland een flink aantal publieksfilosofen

Dan blijft de error theory dus over. Jammer dat we hem niet kunnen geloven. Zijn er ook theorieën die we móéten geloven, al zijn ze misschien niet waar? Over de vrije wil, bijvoorbeeld?

„Dat zou best kunnen. Je kunt je voorstellen dat nadenken over de toekomst alleen maar mogelijk is als je ervan uitgaat dat die nog niet vast ligt. Waarom zou je anders nog handelingsopties tegen elkaar afwegen? Dat zou kunnen verklaren waarom we denken dat we een vrije wil hebben. Dat zou dan een noodzakelijke illusie zijn.”

Geldt voor alle eeuwige vragen dat er geen definitief antwoord gevonden kan worden, of geloofd?

„Dat denk ik niet. Het is natuurlijk wel opvallend dat filosofen al heel lang dezelfde vragen stellen. Dat is iets waar de meeste filosofen, als ze eerlijk zijn, zich toch ook een beetje voor generen.”

Is er geen vooruitgang in de filosofie?

„Absoluut wel. Zeker de afgelopen tweehonderd jaar is er enorme vooruitgang geboekt. In die zin dat we veel beter begrijpen wat de mogelijke antwoorden zijn op die eeuwige vragen. Daar zijn nu complexe standaardtheorieën over met bekende voor- en nadelen. De meeste bestonden al, maar veel simpeler. Je ziet dat de subtiele versies soms naar elkaar toe groeien. Zo ontstaat er consensus.”

Maakt dat de filosofie niet heel academisch en specialistisch?

„Ja, dat is zeker zo. Er is een enorme spanning tussen de manier waarop de filosofie vooruitgang boekt en hoe je dat naar de samenleving kunt vertalen. Je moet ook niet eisen dat alles altijd voor iedereen begrijpelijk is, net zomin als in andere vakken. Gelukkig hebben we in Nederland een flink aantal publieksfilosofen die voor een breed publiek proberen uit te leggen wat filosofie is.”

Wat is filosofie?

„Filosofie behandelt heel abstracte vragen over onderwerpen van universeel intellectueel belang: wat is kennis, wat is waarheid, wat is taal, wat is vrijheid? Daar leer je heel veel van, ook als er geen definitief antwoord komt. Lastig is wel dat filosofen het vaak niet alleen oneens zijn over de antwoorden, maar ook over de juiste vragen en methodes om die te onderzoeken. Ik ben zelf een analytisch filosoof, ik vind precieze argumentatie heel belangrijk. Maar er zijn filosofen die denken dat zoiets juist van de kern kan afleiden.”

Nederlanders zijn verstandig genoeg om niet te denken: oh, een filosoof, die zal het wel weten

Zoals publieksfilosofen die liever meningen geven over het coronabeleid of over klimaat?

„Filosofen kunnen begrippen en argumentaties verhelderen. In het coronadebat kunnen ze nagaan wat mensen precies bedoelen als ze het hebben over vrijheid. Zijn ze het toevallig niet eens met een maatregel of zit er een algemener idee achter? Ik zou zelf niet snel een oordeel vellen over beleidskwesties waar ik geen expertise in heb. Maar Nederlanders zijn verstandig genoeg om dan niet te denken: oh, een filosoof, die zal het wel weten.”

Is er een eeuwigste eeuwige vraag?

„Ehm, dat vind ik heel moeilijk. Misschien: wat is waarheid? Dat lijkt een simpele vraag, maar die is heel fundamenteel. Ook daar zijn subtiele standaardtheorieën over, inclusief het betrekkelijk recente idee dat waarheid geen eigenschap is, maar vooral een handig woord waarmee je algemene uitspraken kunt doen. In plaats van al zijn uitspraken één voor één te beamen, kun je dan zeggen: alles wat Mark Rutte zegt, is waar. Of onwaar, natuurlijk.”

Met welke eeuwige vraag gaat u nu aan de slag?

„Met onderzoek naar grote kwesties waarin filosofen twee uitersten proberen te verzoenen of in zich op te nemen. Zoals de tegenstelling van idealisme, het idee dat de werkelijkheid bestaat uit gedachten, en materialisme. Stel dat een idealist zegt: ja, materie bestaat wel, want gedachten bestaan en materie is een verzameling gedachten. Hoe ver kun je daar in gaan? Op een gegeven moment zegt de idealist dan hetzelfde als de materialist. Wat is dan nog het verschil? En kun je zijn idealisme dan nog geloven zonder zelf een materialist te worden?”

Hoelang denkt u nodig te hebben voor een antwoord op die vraag dat we niet kunnen geloven?

„Tien jaar. Het vorige boek heeft me tien jaar gekost, dus dat is de beste voorspelling.”