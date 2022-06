Italiaanse rente klimt omhoog na ECB-besluit

„Nu verandert alles voor Italië.”„Spread gaat door het dak.”„Spread-alarm.” Zomaar wat koppen op de websites van Italiaanse kranten, vrijdag. Met enig gevoel voor drama bespraken ze de reactie op de financiële markten op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank van donderdag.

De ‘spread’ is het verschil tussen de rente die Italië betaalt op staatsleningen, en de rente die Duitsland daarop betaalt. Het is een financiële stressindicator voor de eurozone: hoe hoger de spread, hoe hoger de nervositeit van beleggers over de houdbaarheid van de staatsschuld van kwetsbare eurolanden als Italië.

De stress neemt toe. De Italiaanse spread (voor staatsobligaties met een looptijd van tien jaar) stond vlak voor de ECB-vergadering donderdagmiddag nog onder de 2 procentpunt. Direct na de vergadering liep het renteverschil op naar 2,15 procentpunt – en steeg daarna door, tot rond de 2,25 procentpunt vrijdag aan het einde van de middag.

‘Geen probleem’

Beleggers reageren op de ferme boodschap die de ECB donderdag gaf: wij gaan de inflatie bevechten en daarvoor moeten de rentes over een breed front omhoog. Hogere rentes moeten lenen duurder maken, wat de consumptie, en uiteindelijk de prijsstijgingen, moet afremmen.

Niet alleen wil de ECB de rentes voor banken stapsgewijs gaan verhogen, ook stopt ze deze maand met het opkopen van nieuwe staatsleningen. Met die opkopen drukte de ECB de voorbije jaren de rente op staatsschuld, waardoor Europese regeringen zeer goedkoop konden lenen. Sinds 2015 kocht de ECB voor bijna 5.000 miljard euro aan schulden op (staatsleningen, maar ook bedrijfsleningen), ruim zes keer de grootte van de Nederlandse economie.

De ECB stopt alleen met het opkopen van éxtra obligaties. De al gekochte obligaties blijven voorlopig op de ECB-balans staan. En als de al gekochte obligaties aflopen, worden ze voorlopig vervangen door nieuwe. Maar de ECB-balans zal niet verder meer groeien.

Na de ECB-vergadering liepen overal in Europa de obligatierentes op. De rente op Nederlandse staatsleningen bijvoorbeeld klom omhoog van 1,65 procent naar 1,78 procent. Maar naar verhouding liep de Italiaanse rente (en in mindere mate de Spaanse, Portugese en Griekse) extra op. De spreads liggen nog lang niet op het niveau van de eurocrisis: toen lagen ze meer dan dubbel zo hoog.

Carsten Brzeski, econoom bij ING, ziet nog „geen probleem” voor Italië. De huidige schulden die het land heeft uitstaan, lopen gemiddeld pas over zeven à acht jaar af. „Het duurt dus nog een tijdje tot de hogere rente echt moet worden betaald”, zegt Brzeski aan de telefoon.

Kwetsbare landen

Niet iedereen binnen de ECB vindt het huidige spreadniveau zorgwekkend. Het is volstrekt normaal dat het schuldbeladen Italië meer rente moet betalen dan Duitsland, zo klinkt het nogal eens. ECB-president Christine Lagarde beloofde donderdag wel te voorkomen dat obligatierentes in de eurozone te sterk uiteenlopen. Dit staat het effectief bestrijden van de inflatie in de hele eurozone in de weg, zei ze.

Om de spreads te drukken, zou de ECB toch weer schuld moeten opkopen, maar dan gericht Italiaanse (of Spaanse of Griekse), in plaats van schuld van álle eurolanden. Dit kan, zo heeft de ECB al gesuggereerd, door niet-Italiaanse obligaties die tijdens de coronapandemie zijn opgekocht en die aflopen, te vervangen door Italiaanse. Als dit onvoldoende blijkt om de spreads te beheersen, dan kan de ECB „nieuwe instrumenten” inzetten, zei Lagarde.

Op het hoogtepunt van de eurocrisis, in 2012, ontwierp de ECB al een programma om specifiek de rentes van kwetsbare landen te drukken. Lagarde’s voorganger Mario Draghi had toen verklaard „al het nodige” te zullen doen om de euro te redden („whatever it takes”).

Dit programma hoefde nooit te worden uitgevoerd – Draghi’s woorden alleen waren genoeg om de marktonrust weg te nemen.