ITA dreigt met juridische stappen tegen toneelgroep Amsterdam

Twee vooraanstaande theatergezelschappen ruzieën over de vraag wie eigenaar is van de naam ‘toneelgroep Amsterdam’.

In maart verraste theatercollectief De Warme Winkel vriend en vijand met de bekendmaking van de nieuwe naam, toneelgroep Amsterdam. Dat was tot 2018 de naam van het huidige Internationaal Theater Amsterdam (ITA in de volksmond). Internationaal Theater Amsterdam dreigt nu met juridische stappen tegen toneelgroep Amsterdam als het collectief de naamsverandering niet terugdraait.

Officieel bleef een reactie van ITA de afgelopen maanden uit. Maar vorige week kreeg toneelgroep Amsterdam van ITA, dat onder artistieke leiding staat van Ivo van Hove, een brief van de ITA-advocaat, waarin de groep tot 16 juni krijgt om de naamsverandering ongedaan te maken. Anders zouden „juridische stappen” volgen, zegt Ward Weemhoff, een van de drie kernleden van toneelgroep Amsterdam.

In het persbericht bij de naamsverandering schreef toen nog De Warme Winkel: „Wij rapen de jas die ITA liet slingeren met liefde en eerbied op en trekken hem aan.” Maar nu zegt ITA dat ze die jas niet hebben laten slingeren en nog steeds gebruiken, aldus Weemhoff.

Naam eigendom ITA

ITA laat in een reactie weten: „De naam ‘Toneelgroep Amsterdam’ is eigendom van ITA en staat derden niet vrij te gebruiken. De naam wordt al meer dan 30 jaar gebruikt en staat voor een decennialange traditie. Nationaal en internationaal geniet ITA nog grote bekendheid met de naam Toneelgroep Amsterdam. Het is mede daarom dat nog steeds de websites toneelgroepamsterdam.nl en tga.nl worden beheerd en onderhouden. Het gebruik van de naam toneelgroep Amsterdam door de Warme Winkel heeft de afgelopen periode bij het publiek meerdere malen tot verwarring geleid.”

Na diverse pogingen tot overleg „onderstreept de inzet van een advocaat het verzoek de naam niet meer onrechtmatig te gebruiken”, aldus ITA. ITA benadrukt daarbij dat de twee groepen al jarenlang samenwerken. Ook voor komend seizoen staat er een co-productie op de rol.

Petitie vóór naamsverandering

Toneelgroep Amsterdam/ voorheen De Warme Winkel is nu een handtekeningenactie begonnen, aldus Ward Weemhoff. „Een proces kunnen we niet winnen, dat hadden we al laten uitzoeken,” vertelt hij. „ Maar we hopen ITA alsnog te overtuigen en de naamstoeëigening als een artistieke daad te beschouwen. We willen überhaupt niet de rechtszaal in, we kunnen ons dat als klein gezelschap niet veroorloven.”

De naamsverandering kon volgens Weemhoff rekenen op veel support en medewerking uit de theatersector. Om die bijval concreet te maken, is de groep een handtekeningenactie begonnen. In de brief bij de petitie schrijft de toneelgroep ondermeer dat de naamsverandering geen ‘provocatie’ is, maar is bedoeld om te ‘inspireren’. De handtekeningenactie en publiciteit daarover is „een laatste strohalm”, aldus Weemhoff.