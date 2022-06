‘Ik moet helemaal niks. Ik wil mezelf ontwikkelen’

Ridvan: „Ik woon met mijn broertje. Alleen met hem. Mijn moeder woont in Turkije. Ze is jaren geleden geëmigreerd, samen met mijn jongste broertje. Mijn vader woonde afwisselend een half jaar hier, en dan een half jaar in Turkije. Hij is vorig jaar september overleden, en wij hebben zijn huis geërfd.

„Ik heb best wel veel meegemaakt voor iemand die 27 is. Mijn broertje kan zichzelf prima redden. Hij is 25 en werkt ook. We zijn totaal verschillend, dat wel, qua persoonlijkheid. Het huishouden is geheel aan mij, dat doe ik allemaal. Poetsen, wasjes draaien, strijken.

„We wonen in Hengelo, wat ik heel erg saai vind trouwens. Ik ben beeldend kunstenaar, maak schilderijen. Daarnaast ben ik muzikant. Ik mix Turkse chants uit de jaren zeventig, of klassieke Turkse zang. Dat doe ik in studio’s in Groningen en Friesland, waar ik soms naartoe ga.

„Ik wil wel weggaan. Veel van mijn opdrachten komen uit de Randstad. Ik kan hier mijn referentiekader moeilijk verbreden. Na de heftige periode die ik achter de rug heb, ben ik aan het kijken naar de mogelijkheden.

In het kort Ridvan Tekir (27) is beeldend kunstenaar en muzikant. Hij woont in Hengelo met zijn broertje. Ridvan begon aan de opleidingen theologie en social work, maar maakte deze niet af. Hij wilde altijd al veel liever iets in de kunsten doen. Hij leeft van een WIA-uitkering en zijn broer betaalt mee aan het huishouden. Foto David Galjaard

„Ik ben opgenomen geweest in een ggz-instelling, twee keer achter elkaar. Door een heel heftige depressie, een psychose eigenlijk. Dat kwam na jaren in gevecht te zijn geweest met mezelf en mijn culturele achtergrond en familie. Voorheen mocht ik me nooit bezighouden met kunst en muziek. Dat zou allereerst geen brood opleveren, en het is iets duivels. Dat heeft me de kop gekost. Ik heb veel dingen stiekem moeten doen.”

Klaar met het stiekeme

„Uiteindelijk was ik klaar met het stiekeme, en ben ik begonnen met schilderen. Ik dacht: ik kijk wel hoe het loopt. Totdat het serieuzer werd, mensen het mooi vonden en ik dingen verkocht. Veel klanten bereik ik via Instagram. En ik ga heel random naar ziekenhuizen of de bibliotheek en dan vraag ik: mag ik hier mijn kunst ophangen? En negen van de tien keer zeggen ze ja.

„Mijn leven is totaal chaotisch. Ik houd niet zo van structuur. Soms ga ik al om negen uur ’s avonds slapen, soms helemaal niet. Ik pas wel structuur toe als het wat minder gaat, of ik de manische kant op ga. Als ik me stabiel voel, heb ik totaal geen structuur. Als ik iets wil, doe ik dat. Hupsakee.

„Momenteel zit ik helaas in een WIA-uitkering. Maar ik ben bezig om te reïntegreren. Ik ben niet echt iemand die voor een baas kan werken. Maar de tijd die ik nu heb, gebruik ik om te schilderen, succesvol te worden met exposities, en piano te leren spelen. Zodat ik binnenkort als muzikant kan functioneren.

„Soms werk ik lang achter elkaar. Mensen zeggen weleens: je moet nu even rust nemen. Dan denk ik: ik moet helemaal niks. Ik wil mezelf ontwikkelen. Ik kan er heel erg in doorslaan. Dat ik geen sociale contacten meer heb. Dan ga ik ’s nachts door. Dan put ik mezelf uit en lig ik de volgende dag de hele dag op bed. ’s Nachts heb ik veel inspiratie. Dan kan ik heel rustig muziek maken, schrijven of schilderen.

„In het begin had ik heel erg het idee dat ik dingen moest inhalen, omdat ik heel lang niet heb kunnen doen wat ik wilde doen. Ik wil hier goed in worden. Maar op een gegeven moment werd het productiewerk. Dan ging ik maar wat maken en was er geen gevoel bij. Nu schilder ik alleen op gevoel en met inspiratie.”

Koken voor mezelf

„Als ik structuur probeer in te passen, sta ik ’s ochtends vaak om zeven of acht uur op. Dan drink ik een kopje koffie. Vaak espresso, om wakker te worden. Daarna maak ik altijd een ochtendwandeling. Dan is alles nog rustig buiten. Daarna ga ik achter de piano zitten en ga ik als een gek stukken leren. Of ik ga schilderen. Ik heb altijd wel een rol met doeken liggen. Dit doe ik allemaal thuis. De droom is een eigen atelier te hebben, met een studio. In een grote oude loods of zo. Maar daar moet ik een hoop voor sparen en de tijd voor nemen.

„’s Avonds ga ik meestal wel lekker koken voor mezelf. Mijn broertje is er niet heel vaak. Hij werkt veel, en daarna zit-ie vaak met zijn vrienden ergens buiten. Hij komt vooral thuis om te slapen. Een beetje een incheckbalie-gevoel. Dat is prima, hoor. Hij kent zijn verantwoordelijkheden, ik ook. Dus dat gaat gewoon helemaal goed. We kunnen goed met elkaar.

„Mijn weekenden zijn gewoon same as the other days. Wandelen. Koken. Vrienden die langskomen. Pianospelen. Ik houd van culturele activiteiten. Naar musea gaan. Wat dat betreft ben ik een oude ziel. Als je me vraagt: kom, gaan we op het terras zitten of gaan we een wandeling maken, dan kies ik voor het tweede. Ik heb veel vrienden. Sommige ken ik van de kunstacademie, van galerieën. Het zijn vooral mensen die ook iets in de kunst doen. Gelukkig heb ik mijn eigen groepje gevonden.

„Sinds een jaar heb ik het idee dat mijn leven goed verloopt. Vorig jaar rond deze tijd zat ik nog opgenomen. Nu denk ik: het is mijn leven, ik ga doen wat ik wil. Ik wil knokken voor mijn plek. En niemand mag daaraan komen.”

Hoe doen zij het? Woning Ridvan woont in een koophuis, geërfd van zijn vader. „Gelukkig vrijstaand, want ik maak ’s nachts veel herrie.” Vakantie Ridvan gaat drie of vier keer per jaar naar Turkije, waar zijn moeder en jongste broertje wonen. „Het is familiebezoek, maar je moet er vakantie van maken, dus ik doe wel mijn eigen ding.” Sport Ridvan wandelt heel veel, omdat hij geen rijbewijs heeft. „Soms zet ik wel 14.000 of 15.000 stappen op een dag.” Koken Ridvan kookt graag – alles, behalve Nederlands eten. „Dat vind ik ziekenhuisvoedsel.”