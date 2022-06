Hoe Rutte IV de eigen erfenissen moet opruimen

Gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers, gebrek aan woningen, gebrek aan stikstofruimte. Dat geld geen vanzelfsprekend tovermiddel is om alle problemen op te lossen, bewijzen de eerste vijf maanden van het vierde kabinet van premier Mark Rutte (VVD). Dat kabinet, dat zich had voorgenomen het vertrouwen van burgers terug te winnen door al bestaande crises op te lossen, kreeg er in de eerste vijf maanden ook nog een paar bij. Aan geld geen gebrek: met onder meer 35 miljard euro voor de klimaattransitie, 7,5 miljard euro voor de bouw van spoor, wegen en huizen en 24 miljard om onder meer het stikstofprobleem op te lossen zijn de zakken goed gevuld. Maar beleid, of gebrek daaraan, van voorgaande kabinetten Rutte begrenzen de mogelijkheden om dat geld uit te geven. Het huidige kabinet zal, zo bewijst de stikstofcrisis, soms eerst de rommel op moeten ruimen die voorgangers achterlieten.

Vrijdag presenteerden ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) en Henk Staghouwer (Landbouw, ChristenUnie) hoeveel stikstofuitstoot per regio moet worden verlaagd. Provincies krijgen ruim een jaar de tijd om te bedenken welke maatregelen ze willen nemen om dat voor elkaar te krijgen. Vooraf is één ding al duidelijk: het gaat pijn doen, vooral in de agrarische sector.

Het is niet dat niemand dat aan had kunnen zien komen. Verantwoordelijk bewindspersonen uit zowel Rutte I als Rutte II werden keer op keer gewaarschuwd over de juridisch wankele basis van de constructie die zij bedachten om stilgevallen vergunningverlening voor bouwprojecten door stikstofuitstoot weer op gang te krijgen. In 2019 werd het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof van tafel geveegd door de rechter. De moeilijke afspraken die Van der Wal en Staghouwer moeten maken met provincies zijn daar het directe gevolg van.

Beleid erven

Meer bewindspersonen uit Rutte IV worden in een poging om een crisis in hun portefeuille op te lossen geconfronteerd met de gevolgen van beleid van voorgaande kabinetten-Rutte, die niet zelden werden gevormd door dezelfde coalitiepartijen als de huidige – de VVD regeerde steeds mee, CDA drie keer, D66 en ChristenUnie twee keer.

Zo besloot het kabinet Rutte I (VVD en CDA met gedoogsteun van PVV) het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te ontmantelen en de taken onder te verdelen bij drie andere departementen. Het gevolg: versnipperde regie en verantwoordelijkheid en een leegloop van gespecialiseerde kennis. Woonminister Hugo de Jonge (CDA) moet provincies en gemeenten die jarenlang hoorden dat ze het vooral zelf maar moesten doen nu vertellen dat er óók weer landelijke regie nodig is.

Voor de asielopvang geldt iets vergelijkbaars: voorgaande kabinetten-Rutte bezuinigden op de budgetten voor de instanties die de opvang in goede banen moeten leiden, de IND, het COA. De huidige verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) moet nu in korte tijd de achterstanden inhalen.

Aan het voornemen het vertrouwen van burgers in het kabinet te herstellen lijkt het vooralsnog weinig bij te dragen. Vrijdag kondigden boeren al aan op woensdag 22 juni te zullen protesteren in Den Haag.

Ook in de achterbannen van drie van de vier coalitiepartijen hebben de stikstofplannen van het kabinet onrust veroorzaakt. Over negen maanden zijn de verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezingen, waarin de BoerBurgerBeweging voor het eerst ook mee zal doen. In het CDA wordt al langer gevreesd dat de agrarische achterban de partij de rug toekeert.

Deze zaterdag komt de VVD bijeen voor een partijcongres, een motie waarin het kabinet en de VVD-fractie worden opgeroepen het stikstofbeleid niet uit te voeren werd al door honderden leden ondertekend.