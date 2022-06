Hoe de overheid een juridisch geitenpad vond voor de EK-wedstrijden in Amsterdam

Het is een stralende zondag in juni 2021 als Amsterdam volloopt met in oranje gehulde mensen. Ze strijken neer op de terrassen in de stad, zonnebril op de neus en een glas bier in de hand. Sommigen melden zich vrolijk in de rij voor een testlocatie; ze moeten nog snel een coronatestbewijs halen voordat ze straks naar de Johan Cruijff Arena afreizen.

Daar zal om 21.00 uur de eerste wedstrijd in poule C van het EK voetbal van start gaan. Ter ere van het zestigjarig bestaan van het toernooi heeft de Europese voetbalbond UEFA besloten de wedstrijden in elf verschillende steden te spelen. De slogan luidt: ‘Be part of it’. Vier wedstrijden zijn in Amsterdam. Het Nederlands elftal mag alle groepsduels daar spelen, te beginnen op 13 juni tegen Oekraïne.

Tweeluik Betaald voetbal in coronatijd NRC deed onderzoek naar het betaalde voetbal in coronatijd. Daarvoor diende het onder meer een wob-verzoek in bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze zaterdag deel een, maandag deel twee: 1. Hoe de Fieldlabs een uitweg bleken voor de EK-wedstrijden in Amsterdam 2. De succesvolle lobby van de KNVB om het betaalde voetbal te laten doorgaan

Terwijl op dat moment nog veel coronamaatregelen gelden, zoals het dragen van een mondkapje, thuis slechts vier bezoekers per dag ontvangen en publiek bij amateursportwedstrijden sowieso niet welkom is, zien die avond 16.000 mensen, onder wie de koning en koningin, Nederland dankzij een late goal van Denzel Dumfries met 3-2 winnen van de Oekraïners. Als de spelers een rondje langs de tribunes maken klinkt er luid applaus, een klein jongetje met een rood-wit-blauwe sjaal valt zijn vader in de armen.

Hun aanwezigheid is mogelijk dankzij een bijzondere constructie die de overheid op het allerlaatste moment heeft opgetuigd, zo blijkt een jaar na dato uit onderzoek van NRC, dat met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) honderden documenten in handen kreeg over de toegang tot voetbalstadions in coronatijd.

Uit de geopenbaarde documenten blijkt dat er tot negen dagen voor de eerste wedstrijd geen wettelijke basis was om het toernooi in Nederland met publiek te laten plaatsvinden. Dat was wél beloofd aan de Europese voetbalbond UEFA. Dat de Arena toch voor een derde met publiek gevuld was, kwam doordat het ministerie van Volksgezondheid op zoek ging naar een juridisch geitenpaadje – en die vond in de vorm van de Fieldlab-onderzoeken. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Anderhalf jaar eerder, begin maart 2020, heeft de bestuurlijke top van voetballend Europa zich verzameld in de Beurs van Berlage in Amsterdam voor het jaarlijkse UEFA-congres. Onder hen secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB, namens de bond toernooidirecteur van de EK-duels in Amsterdam.

Aan het einde van het congres steekt Dominique Blanc, voorzitter van de Zwitserse voetbalbond, zijn vinger op. „Gaan we nog iets met dat virus in Italië doen?”, vraagt hij, doelend op het coronavirus dat zich in Noord-Italië rap aan het verspreiden is. Een voetbalwedstrijd tussen Atalanta Bergamo-Valencia lijkt een grote rol te hebben gespeeld in de uitbraak in het noorden van Italië. Secretaris-generaal Theodore Theodoris van de UEFA reageert onderkoeld: „We richten wel een werkgroep op.” De teneur, herinnert De Jong zich: een toernooi als het EK is zó groot, dat wordt toch niet uitgesteld. „Ik heb dat ook heel lang gedacht”, zegt hij.

Twee weken later liggen alle voetbalcompetities in Europa stil en zijn de stadions gesloten, net als de rest van de maatschappij. Op 17 maart maakt de UEFA wereldkundig dat ook het EK, of Euro 2020 zoals het toernooi officieel heet, een jaar wordt uitgesteld. En voor het toernooi dat iedereen uitnodigt ‘part of it’ te zijn, is het maar de vraag of er in 2021 wel fans aanwezig kunnen zijn.

Dat is vrij snel na de eerste schok wel de ambitie van de KNVB, zegt De Jong. De voetbalbond ziet de Arena het liefst tot de nok toe gevuld voor Euro 2020. Maar de samenleving en de politiek zijn daar nog lang niet aan toe: de Eredivisie in Nederland wordt dat seizoen niet meer hervat, laat staan dat er publiek bij de wedstrijden aanwezig mag zijn.

De Jong staat niet alleen in zijn ambitie: in Nederland staan in 2021 door het coronavirus meer grote evenementen op de tocht. Al in januari kwam hij in contact met de organisatoren van het Eurovisie Songfestival, de Grand Prix Formule 1 in Zandvoort, de Invictus Games in Den Haag en de landelijke viering van 75 jaar vrijheid sinds de Tweede Wereldoorlog via een serie radio-uitzendingen over deze evenementen. Ze houden contact in een app-groep: de ‘G5 Events 2020’.

Als het coronavirus Nederland steeds verder in zijn greep krijgt, ontstaat mede uit deze contacten de Alliantie van Evenementenbouwers. Het doel: evenementen weer laten plaatsvinden met publiek, en met één mond richting politiek Den Haag spreken.

Foto Marcel ter Bals/Orange Pictures

Fieldlab Evenementen

De Alliantie bedenkt als onderdeel van de oplossing de Fieldlab Evenementen, samen met verschillende partijen uit de evenementenbranche, sport, wetenschap en overheid. Fieldlab moet gaan onderzoeken wat in de coronapandemie wél mogelijk is. „Je gaat dingen doen die eigenlijk niet mogen”, zegt programmamanager Pieter Lubberts. „Maar we mochten aan de slag.” Hoogleraar infectiepreventie en OMT-lid Andreas Voss wordt hoofdonderzoeker bij Fieldlab.

Het ministerie maakt in de wet een uitzondering voor de testevenementen, zodat bezoekers de anderhalve meter afstand los mogen laten om „kennis te vergaren over het virus SARS-CoV-2, de epidemie en de bestrijding daarvan, met het oog op het vergroten van de doelmatigheid van maatregelen ter bestrijding van de epidemie en mogelijkheden voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen”. Hoe het publiek zich gedraagt en hoeveel contactmomenten ze hebben, wordt het voornaamste onderzoeksdoel van de Fieldlabs.

In de eerste maanden van 2021, als het land in lockdown zit en de avondklok van kracht is, worden de eerste voorbereidingen voor het EK getroffen, ook al is de situatie rondom het toernooi „nog hoogst onzeker”, zoals ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de gemeente Amsterdam elkaar schrijven. Achter de schermen worden een aantal scenario’s uitgewerkt zodat de wedstrijden in juni kunnen plaatsvinden in lijn met de coronamaatregelen.

Een van die scenario’s is dat de EK-wedstrijden een Fieldlab worden. Daarvan vinden in februari 2021 de eerste onderzoeken plaats: bij de voetbalwedstrijd NEC-De Graafschap zitten zo’n 1.100 supporters, verdeeld over zes zogenaamde bubbels. Daarna volgen meer Fieldlabs: voetbalwedstrijden (Almere City-Cambuur, Nederland-Letland), festivals en ook het Eurovisie Songfestival maken er onderdeel van uit. De resultaten zijn positief: door bezoekers te testen, in bubbels neer te zetten en met looproutes te werken, blijkt het mogelijk om veilig evenementen met publiek te organiseren.

Op 30 maart 2021 staat er een cruciale vergadering op de agenda. Aanwezig zijn toernooidirecteur De Jong en directeur Eric Gudde van de KNVB, minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) en burgemeester Femke Halsema en wethouder Simone Kukenheim (Sport, D66) van Amsterdam, blijkt uit de notulen. Het gesprek is digitaal – De Jong en Gudde zitten in Gibraltar vanwege een WK-kwalificatiewedstrijd die het Nederlands elftal die avond zal spelen (7-0 winst). De vijf bestuurders moeten tot een vergelijk komen over een voorstel dat ze aan de UEFA gaan doen over de EK-wedstrijden in Amsterdam. Dat voorstel moet uiterlijk 7 april op de burelen in het Zwitserse Nyon liggen.

Géén publiek bij de EK-duels is geen reële optie, zegt De Jong. Dat zou „een internationale blamage” zijn voor Nederland. Hoewel hij ontkent dat de Europese voetbalbond garanties op publiek heeft geëist, raken speelsteden Bilbao, in Spanje, en de Ierse hoofdstad Dublin hun EK-wedstrijden kwijt als ze geen toeschouwers kunnen garanderen. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is onverzettelijk: „Elk gastland moet garanderen dat er toeschouwers bij de wedstrijden aanwezig zijn”, laat hij media in die tijd optekenen.

Ambtenaren van VWS raden minister Van Ark aan uit te gaan van minimaal een kwart bezetting, dat bij gunstige omstandigheden kan oplopen tot 75 procent. Het EK biedt „mentale zuurstof”, schrijven ze ter voorbereiding op de vergadering. „Iedereen snakt naar de heropening van de maatschappij. Het Nederlands elftal verbindt ons.” Het zou bovendien „bijdragen aan het thuisvoordeel van Oranje”, betogen de ambtenaren. Er is ook een economisch aspect. Het ministerie van Economische Zaken heeft grote druk uitgeoefend om het EK „goed te vieren”, schrijft een ambtenaar. Met succes: in het advies aan minister Van Ark staat dat de wedstrijden van „enorm belang” zijn voor lokale ondernemers.

De KNVB zet in op een stadionbezetting van 20 tot 50 procent. „We hoopten natuurlijk op meer, maar we wisten dat dat lastig zou worden”, zegt De Jong. De KNVB zelf maakt handig gebruik van de collega-speelsteden: lijstjes met aantallen toegestane toeschouwers per stadion worden „ter motivatie” doorgestuurd naar het ministerie van VWS, zegt De Jong, in de hoop dat het ministerie instemt met meer supporters in Amsterdam.

Foto Marcel ter Bals/Orange Pictures

Negen dagen voor het EK

De UEFA krijgt een paar dagen later van de KNVB te horen dat ze kunnen rekenen op 12.000 fans, een kwart van de capaciteit van de Arena, met een mogelijkheid op meer. Het kabinet is akkoord met het plan. Over hoe het wettelijk geregeld zal worden, wordt niet gerept.

Dat is wel van belang, want hoewel de besmettingscijfers de goede kant op gaan, mag er wettelijk gezien nog niks – pas die zomer zal het kabinet beginnen de maatregelen te versoepelen. Achter de schermen wordt gewerkt aan een wet voor coronatoegangsbewijzen: paspoorten waarmee mensen die aan kunnen tonen gevaccineerd, recent hersteld of onlangs negatief getest te zijn op het coronavirus, toegang kunnen krijgen tot evenementen. Het ministerie van VWS wil de toegang tot de EK-wedstrijden via deze wet regelen, maar de wet komt te laat voor de EK-organisatie in Amsterdam.

En zo kan het dat ambtenaren eind mei constateren dat er iets moet gebeuren: er passen geen 12.000 toeschouwers in de Arena zonder de anderhalve meter afstand los te laten. Er is nog maar één optie mogelijk, schrijven ze. „Er resteert derhalve geen andere juridische oplossing [...] dan van de vier wedstrijden Fieldlabs te maken.”

Na overleg met het ministerie van Volksgezondheid zitten Fieldlab en de KNVB op 24 mei voor het eerst samen om tafel. „Wij hadden zoiets van: nu is het aan de minister om dit te regelen”, zegt De Jong. „Wij hadden succesvolle Fieldlabs uitgevoerd, alles gedaan wat we konden. Maar wij kunnen geen wetten maken.”

Een week later, op 31 mei worden de onderzoeksdoelen voor het Fieldlab vastgesteld. Twee dagen later ligt het draaiboek klaar. En op 4 juni, negen dagen voor de eerste wedstrijd, neemt het kabinet het besluit om de EK-wedstrijden als Fieldlab te bestempelen.

Bij Nederland-Oekraïne zitten uiteindelijk 16.000 mensen in de Johan Cruijff Arena, verdeeld over acht bubbels. Het aantal bezoekers is door het kabinet nog eens verhoogd vanwege de dalende besmettingscijfers. Het leidt tot „jaloezie en enige verbazing” bij de Nederlandse clubs, zegt sc Heerenveen-directeur Cees Roozemond. Zij hadden in de weken voor het toernooi, juist vanwege het ontbreken van de juridische basis, hun competitie zonder publiek uit moeten spelen.

Met de onderzoeksresultaten lijkt een jaar later weinig gebeurd. Breda University of Applied Sciences publiceert in juli 2021 een dik rapport over de opschaling van Fieldlabs. Daarin zijn de bevindingen over de EK-wedstrijden – met afstand het grootste Fieldlab-experiment – weggestopt in het addendum. Ze passen op anderhalve pagina. „Er zijn geen opmerkelijke verschillen genoteerd tussen Nederland-Letland [een eerder Fieldlab-evenement] en deze EK-wedstrijden”, staat er. Het late besluit om van het EK een Fieldlab te maken leidde tot „onvoordelige omstandigheden”, merken de onderzoekers op.

De belangrijkste bevindingen van de Fieldlab-onderzoeken waren in het voorjaar van 2021 al gedaan, zegt Lubberts. „We hadden geen evenementen meer nodig om onze conclusies te trekken.”

Hoofdonderzoeker Voss van Fieldlab en programmamanager Lubberts zeggen niet te hebben gemerkt dat het ministerie van Volksgezondheid onder druk stond om publiek toe te laten bij Euro 2020 en daarom het toernooi tot Fieldlab bestempelde om te ontsnappen aan de anderhalve meter. Beiden hebben niet het gevoel gehad dat de Fieldlabs gebruikt zijn door het ministerie van VWS.

Voss: „Het was een unieke kans om onze bevindingen op kleine schaal op grotere schaal te testen. Iedereen verwacht dat je nieuwe dingen vindt, maar je wilt dat je oude bevindingen ook op grote schaal werken.” De wetenschapper werkt nog aan een publicatie over het onderzoek tijdens het EK. Hij noemt het risico op een corona-uitbraak tijdens de wedstrijden „aanvaardbaar”.

Foto Marcel ter Bals/Orange Pictures

Meer dan 60.000 fans

Het ministerie van VWS bevestigt dat eerst gewacht is op de wet rond de coronatoegangsbewijzen. „Toen duidelijk werd dat die wet niet op tijd in werking treden, heeft de KNVB in overleg met ons het Fieldlab benaderd.” Het ministerie zegt dat de onderzoeksresultaten zijn gebruikt „in aanbevelingen vanuit Fieldlab-evenementen aan het Rijk” en adviesaanvragen van het OMT. „Euro 2020 diende als opvolging van kleinschalige testen naar evenementen met een groter aantal bezoekers.”

Bij de KNVB kijken ze met trots terug op de vier wedstrijden, waar uiteindelijk meer dan 60.000 voetbalfans aanwezig zijn. „Het was een ondubbelzinnig succes”, zegt De Jong. „Ik zag kinderen in oranje shirts over straat lopen. De sfeer was die hele dag geweldig.” Wat hem betreft had er nog meer publiek aanwezig kunnen zijn: „Je kunt het ook anders bekijken. Een week later [op 18 juni] ging alles open, dus eigenlijk hadden we pech.” Het maatschappelijk belang van het Field-labonderzoek vond hij minder relevant, geeft hij een jaar na dato toe. „Het maakte ons niet uit hoe er publiek binnenkwam, als er maar mensen in dat stadion zaten”, zegt hij.

Omdat het toernooi door corona een speciale en lange voorbereiding had, besloot de KNVB voor alle betrokken werknemers een aandenken te maken. Het koffietafelboek met tientallen foto’s staat bij De Jong thuis op de schouw. Liefdevol bladert hij er doorheen. „Hierdoor besef je weer wat voor bizarre twee jaar we eigenlijk hebben gehad”, zegt hij. Als hij het boek neerlegt, wordt de titel zichtbaar: ‘I was part of it’ - net als tienduizenden anderen.