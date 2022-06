Wat is de levensverwachting van een taboe? Dat hangt van het taboe af. Sommige sneuvelen snel (bellen in het openbaar), andere lijken gemaakt voor de eeuwigheid (kannibalisme).

De Tweede Wereldoorlog creëerde een heleboel taboes: op nationalisme, op openlijk racisme en antisemitisme, op kernwapengebruik. Dat eerste is begin deze eeuw al gesneuveld, het tweede brokkelt in hoog tempo af, en het derde, zo constateerde The Economist vorige week, wordt nu door Poetin ontmanteld.

Tot voor kort was het not done om er openlijk op te hinten, maar op de Russische staatstelevisie dreigt men de laatste weken met kernwapens dat het een lieve lust is. „Eén lancering, Boris, en Engeland is weg”, zei presentator Dmitri Kiselev vorige week. Die nonchalante omgang met kernwapendreiging begon al eerder: The Economist brengt de ‘ik heb de grootste knop’-opschepcompetitie tussen Donald Trump en Kim Jong-un in herinnering, vier jaar geleden.

Lange tijd was dit ondenkbaar. Het weekblad verwijst naar het artikel ‘The Nuclear Taboo’ (1999), waarin politicoloog Nina Tannenwald constateerde dat niet alleen eigenbelang een rol had gespeeld in de halve eeuw van non-use, maar ook een internationale consensus over wat ‘beschaafd’ oorlog voeren inhoudt. Ze beschreef hoe Amerikaanse politieke en militaire leiders in de Korea-oorlog ook om morele redenen terugschrokken voor kernwapengebruik. „Trumans eigen persoonlijke post-Hiroshima-afschuw van kernwapens lijkt een cruciale factor te zijn geweest.” Zo vormde zich in de jaren vijftig een taboe, zowel zichtbaar in de publieke opinie als in de verdragen die werden gesloten om kernwapengebruik te stigmatiseren.

Het taboe ging samen met een hoopvolle kijk op de toekomst van oorlogvoering. Vannevar Bush, de Amerikaanse ingenieur die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de atoombom, schreef in 1956 in The Atlantic dat de ‘grote oorlogen’ hopelijk tot het verleden behoorden. Kleine oorlogen kunnen bij gebruik van kernwapens weliswaar snel ontaarden in grote, schreef hij, maar: „We zijn ons er allemaal van bewust, als we kunnen lezen en luisteren, dat toegeven aan een totale oorlog zelfmoord zou betekenen.”

Maar de publieke opinie is daar niet meer zo van overtuigd, aldus The Economist: uit recent onderzoek blijkt dat (bij-na-)meerderheden van Britse, Franse en Israëlische burgers het gebruik van kernwapens zouden steunen als die effectiever zijn dan conventionele wapens. „Nu de herinneringen aan Hiroshima en Nagasaki vervagen, begrijpen mensen niet meer hoe het afschieten van een klein kernwapen kan escaleren in de oog-om-oog-vernietiging van hele steden.”

Met andere woorden: de schrik zit er niet meer goed in.

Vlak na het lezen over ‘oog-om-oog-vernietiging’ lag ik in het Londense cultuurcentrum The Barbican te kijken naar Liquid Crystal Environment (1965), een installatie van vijf schermen waarop chemisch ogende wolken voortdurend van kleur veranderen. Volgens het bijbehorende bordje kon je er „de paddenstoelenwolk van een kernoorlog” in zien – de maker, Gustav Metzger, was betrokken bij de Campaign for Nuclear Disarmament. Ook elders op de tentoonstelling Postwar Modern was te zien hoe naoorlogse Britse kunstenaars worstelden met de verse herinnering aan ‘de bom’. Bronzen sculpturen van gebombardeerde steden, monoprints van onherkenbaar vervormde gezichten.

Die kunstenaars zijn nu dood, net als Vannevar Bush, die in 1974 overleed. Steeds minder mensen hebben de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt. Dat herinneringen na een tijdje vervagen en daarmee ook de angst en goede voornemens, is een bekend verschijnsel. Maar je zou verwachten dat een grotere gruwelijkheid een groter taboe oplevert, niet alleen in intensiteit maar ook in houdbaarheid. Dat blijkt niet het geval: zelfs de Holocaust en de onnoemelijke destructie van twee atoombommen konden geen taboes creëren met een langere levensverwachting dan die van een mens.

Het stemt een beetje moedeloos: wat is ervoor nodig om de mensheid langer dan tachtig jaar weg te houden bij het allerslechtste waartoe ze in staat is? Misschien een echte kernoorlog. Of kan een taboe ook hersteld worden zonder dat er een ramp aan voorafgaat?

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) is redacteur van NRC