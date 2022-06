Het jaar van de moestuin, de sla en de slak

En toen hadden we een huis met een tuin. Of liever gezegd, een tuin met een huis. Omringd door een oude muur, midden in de stad. Ooit stond het huis te koop, en hadden we gekeken. Dat was op een zonnige zomerdag. Tussen het dichte bladerdek van de monumentale beuk, kastanje en eik vielen strepen zon op manshoge verbena, hosta’s en stokrozen.

We kochten het niet. „Zo’n grote tuin, zo veel werk”, mompelde ik. De man slikte de teleurstelling weg. Daarna zei hij steevast „toch jammer” als we langs het huis fietsten. Dus toen het weer te koop kwam, besloot ik mijn huwelijk te redden.

De sleutel kwam op een natte winterdag in 2021. Ik ging naar binnen, liep door naar de tuin en schrok. De bomen waren kaal, de struiken bruin, de grond kluitig. En nergens was een blad of bloem te bekennen. „Wat wil je ook”, zei de man, „het is februari”.

De man liet zich niet uit het veld slaan. Getrokken uit een homp onbewerkte klei op een biologisch dynamische moestuin wist hij wat te doen. Hij haalde het afgewaaide hout uit de tuin, sloeg stammetjes aan stukken, kruide zakken aarde rond.

Ik keek rond en wist niet waar te beginnen.

„Daar, in de hoek”, zei de man. „Daar maken we een moestuin.” Ik volgde zijn vinger en zag een vijg met één vruchtje en een stel in de steek gelaten aardbeiplanten.

Ik wist nog steeds niet waar te beginnen.

Ik kocht een stapel tuinboeken, scrolde door Instagram. Verlustigde me aan weelderige, wilde tuinen met fruitbomen die onder hun vruchten bezweken en aan dahliavelden in ton sur ton-kleuren; keek afgunstig naar kunstig gebouwde wigwams waar honderden sperziebonen aan bungelden en naar teeltplannen in olieverf die niet onderdeden voor Monets Giverny.

En op alle foto’s scheen de zon. Ik keek naar buiten. Bij mij regende het. Alle dagen.

Tussen de buien door plantte ik de aardbeien opnieuw. Zaaide ik sla, bloemkool en broccoli. In een rijtje, zei de man, anders onderscheid je straks niet het onkruid van de zaailingen. Hij herinnerde zich hoe ik ooit een stel jonge narcissen had aangezien voor prei. Ik strooide bloemzaadjes, een uur later begon het onophoudelijk te regen. Niet veel later dreven de zaadjes doelloos rond in een modderpoel.

De bloemkool en de broccoli hielden het in zoveel nattigheid voor gezien, de sla kwam op. Maar terwijl ik de man ’s avonds triomfantelijk daarvan verwittigde, vrat een leger slakken achter mijn rug om mijn eerste succes op. Het natte weer, zo leerde ik al snel, bood hun ideale omstandigheden.

De slakken hielden het niet bij sla. Al ras trokken ze van de moestuin naar de wilde tuin – het deel dat overwoekerd was door hedera, maar wilde tuin klinkt nu eenmaal beter – en ook daar schrokten ze alles op. Zelfs de knoppen van de schilderachtige dahlia’s veranderden ze in een slijmerige knoop.

Ik vroeg raad aan een collega-tuinster. „Zet een paar kommetjes bier neer”, zei ze. „De slakken klimmen over het randje om vervolgens te verzuipen.” Dat leek me een humanere dood dan te verschrompelen door een hand zout, wat ik ook ergens las, dus ik goot een paar blikken bier leeg in de tuin. Daarna ging ik naar mijn werk, vergat de slakken even, en toen ik twee dagen later in de kommetjes keek, waren de slakken veranderd in een wit schuimende massa die vastkoekte aan m’n servies. Dat belandde in de vuilnisbak.

Een egel met een kerstmuts

Ik scrolde maar weer eens door internet. Egels, las ik daar, eten slakken. Ik tikte egel in op Instagram en kwam terecht bij Mr Poke, een schattig egeltje met een witte buik, een olijke snuit en een kerstmutsje of bloemenkransje op het hoofd – al naar gelang het jaargetijde.

„Die wil ik, die wil ik”, riep het kind. Ik zei ja. Ergens, in mijn achterhoofd, doemde een foto van een egeltje op, met een tuinbroek aan en een Barbie-hark in zijn pootje. We togen naar een nabijgelegen egelopvang en stonden tegenover zo’n dertig stekelige ballen – maar nergens een lachend egeltje met een kerstmuts op.

„Dat is een Zuid-Afrikaanse egel. Die mag je niet eens invoeren”, zei de vrouw hoofdschuddend over zoveel onbenul toen ik haar de foto van Mr Poke liet zien.

„Doet u er dan maar zo een”, en ik wees op een stekelbal. „Zolang-ie maar slakken eet.”

Ze snoof. „Dat doet-ie niet. Dat is een hoax. Iedereen komt hier egels halen omdat ze slakken eten, maar ze lusten geen naaktslakken. Die vinden ze te bitter.”

„Laat dan maar zitten”, zei ik en draaide me om, maar ik had buiten het kind gerekend. „Die wil ik”, zei het en keek me met grote blauwe ogen aan. Drie weken later arriveerde de egel.

De egel scharrelde door de tuin, en dat gold ook voor de slakken. Ongehinderd door de egel, die inderdaad zijn neus voor hen bleek op te halen, vermenigvuldigden ze zich. En dus werd het tijd om de extinctie goed ter hand te nemen. Ik beloofde het kind en zijn vriendje vijf cent voor iedere gevangen naaktslak – krap een half uur later togen ze opgetogen naar de snoepwinkel, een kersvers briefje van 10 euro op zak. „Misschien moeten we ze de volgende keer weer lege flessen laten wegbrengen”, opperde de man. „Duurt langer, kost minder en is ook beter voor hun tandglazuur.”

Buitenlandse invasiemacht

Terwijl onder onze voeten een leger slakken de macht overnam, arriveerde er boven onze hoofden een buitenlandse invasiemacht. Halsbandparkieten streken neer in de kastanjes en pikten alle knoppen uit de bomen. Intussen nestelde zich een kolonie luizen in de paar overgebleven dahlia’s; koop twee handen vol lieveheersbeestjeslarven bij het tuincentrum, dat helpt, riep Instagram. Eerst dachten we nog dat een wilde tuin wel zijn eigen lieveheersbeestjes zou produceren, maar gaandeweg begonnen we te begrijpen dat je een wilde tuin geenszins op z’n beloop kan laten, want dan houd je alleen hedera, duizendknoop en luizen over.

Midden in al dit tumult appte de vrouw van de egelopvang. „Hoe gaat het met hem?”

Verrek, die egel hadden we al een tijdje niet meer gezien. „Heel goed”, appte de man terug.

Intussen beet de poes voor onze ogen de kop van een veldmuis en rende die van de buren rond met een jong mereltje in zijn bek. Zo dreigde de wilde tuin nogal wild te worden, maar niet zoals wij het hadden bedacht.

Tegen de tijd dat het herfst werd, lagen wij uitgeteld op de tuinbank, verslagen door een stelletje ruggengraatlozen en buitenlandse huurlingen. Op een dag kwam het kind binnen. Het had in de struiken bij het trapveldje voor het huis een egeltje gezien. Slakken lust-ie nog steeds niet, maar hij doet zich inmiddels tegoed aan de achtergebleven friet van de naastgelegen snackbar. Da’s ook best wild. Voor een egel dan.