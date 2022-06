De artisjok, zomer- of wintergroente?

‘Kijk, ze hebben artisjokken!” Opgetogen wijs ik op een grote rieten mand met groene distelknoppen. We doen boodschappen bij Ametller Origen, een Catalaanse supermarktketen die zich specialiseert in versproducten uit de regio. Kilometro Zero noemen ze dat in Spanje; op de kaart van restaurants kom je het soms tegen als KM0, bijvoorbeeld wanneer de garnalen in de paëlla gevangen zijn in het stukje zee waarop je uitkijkt tijdens het eten ervan. „Het is begin juni en ze hebben artisjokken”, zeg ik nog eens, alsof mijn verkering dat niet zojuist met zijn eigen ogen heeft kunnen vaststellen.

De artisjok is een koninklijke groente, alle reden er geestdriftig over te doen dus. Maar vanwaar dit triomfantelijke toontje? U moet weten, mijn verkering en ik voeren sinds we elkaar kennen discussie over het artisjokkenseizoen. Tijdens onze eerste zomer samen had ik eens de euvele moed bij een Barcelonese barkeeper te informeren naar de gefrituurde artisjokken die er op de kaart stonden. Zowel mijn eigen man als de barman keken me geringschattend aan en zeiden – de eerste in het Nederlands en de tweede in het Spaans – vrijwel gelijktijdig: „Het is zó-mer.” Hetgeen zoveel scheen te betekenen als: er zijn nu helemaal geen artisjokken, barbaar die je er bent.

Toegegeven, wanneer ik ’s winters aankom op het vliegveld van Barcelona en in de bus stap naar het kustplaatsje waar mijn verkering woont, staan de velden van de Baix Llobregat vol met de Carxofa El Prat, een beroemde lokale artisjok. Op de markt zie je er gedurende de wintermaanden vrachtladingen van liggen, voor één, hooguit twee euro de kilo. In de zomer, zo heb ik toen ik hier vorige week aankwam nog gezien, zijn diezelfde velden leeg. Of nu ja, ze zijn bezaaid met geknakte stengels en grijzig, verfomfaaid blad.

In Nederland daarentegen, lijkt het artisjokkenseizoen zich juist vanaf het late voorjaar tot en met de herfst af te spelen. Lijkt, want ze worden in ons land slechts mondjesmaat verbouwd en dus komt het gros van de artisjokken die je dezer dagen bij de groenteboer toelonken uit Frankrijk. Ziehier de bron van bovengenoemd artisjokkendispuut. Het ís ook gewoon verwarrend. Want net zoals zo’n beetje elke groente behalve de witte asperge, zijn artisjokken bij ons óók in de winter de koop. Mag u drie keer raden waar die vandaan komen. Juist ja, uit Spanje. Of uit Italië, Egypte of zelfs Zuid-Amerika, dat kan ook.

Met frisse tegenzin hebben mijn verkering en ik elkaar inmiddels gelijk gegeven. De artisjok is zowel winter- als zomergroente, het ligt er maar net aan waar ze vandaan komen. En dan zijn er nog de verschillende soorten en rassen natuurlijk, die elk een net andere oogsttijd kennen. Waarbij die oogsttijd vervolgens ook weer kan variëren naargelang de weersomstandigheden. Zo las ik dat het Franse artisjokkenseizoen dit jaar extra vroeg van start is gegaan dankzij een droge winter en stralende lente.

De artisjokken die we bij Ametller kochten, bleken bij navraag de allerlaatste van de afgelopen winter. Maar, zo leerden we van de verkoper, er worden sinds enkele jaren ook zomerartisjokken verbouwd in Spanje. In een klein gebied op 800 meter hoogte tussen Málaga en Granada blijkt het precies koud genoeg te zijn, in combinatie met voldoende zonuren. Kijk eens aan. Hoef ik me daarover nooit meer te laten dissen door betweterige mannen. En veel belangrijker: het hele jaar door artisjokkenpret.

Gekonfijte artisjokken Een van mijn favoriete manieren om artisjokken te bereiden is ze te konfijten in olijfolie. In Spanje krijg je ze op deze manier vaak als tapas, al dan niet gegarneerd met snippers Iberico-ham. Koop voor dit recept middelgrote of kleine artisjokken. Kies verder een eenvoudige, maar liefst wel extra vergine olijfolie. Dat klinkt voor ons zuinige Nederlanders misschien extravagant, maar omdat hij tot hooguit een graad of 80 wordt verhit, kun je hem daarna gewoon filteren en hergebruiken. Voor we beginnen heb ik nog een leuke keukenhack voor u. Artisjokken oxideren razendsnel, al tijdens het afpellen ontstaan bruine plekjes. Om dat te voorkomen kun je ze in citroenwater dompelen. Maar dit geeft wel een, niet altijd gewenst, zuurtje. Daarom gebruiken Spanjaarden voor sommige gerechten peterseliewater. Peterselie heeft dezelfde anti-oxidatieve werking als citroen. Cool hè. Voor 16 – 20 stuks: een handje peterselietakjes; 5 middelgrote of 8 kleine artisjokken, liefst met een steeltje; 1 liter (of iets meer) extra vergine olijfolie; 2 tenen knoflook, ongepeld; 2 blaadjes laurier; 1 tl peperkorrels; fleur de sel of zeezoutvlokjes verder handig: kookthermometer Zet een bak koud water klaar en leg hierin de peterselie. Neem een artisjok in de hand en trek er met uw andere hand de stugge blaadjes af. Maak een paar rondjes, net zo lang tot de blaadjes zachter en wat gelig worden. Ga niet te ver door, dat is zonde. Het is helemaal niet erg als er een blaadje te veel blijft zitten: die trekt u er na het konfijten gewoon alsnog af. Snijd met een groot scherp mes ongeveer een derde deel van de bovenkant van de artisjok. Wanneer er een steeltje aan de artisjok zit, kunt u dit schillen met een dunschiller. Snijd de artisjok in de lengterichting doormidden en schep met een theelepeltje het hooi eruit. Snijd een groter exemplaar nogmaals doormidden, zodat u 4 kwarten overhoudt – kleintjes kunnen gehalveerd blijven. Dompel ze zo snel mogelijk in het peterseliewater. Herhaal met de andere artisjokken. Leg de stukken artisjok in een lage, wijde pan, strooi de tenen knoflook, blaadjes laurier en peperkorrels ertussen en giet er zoveel olijfolie over dat alles net onder staat. Zet de pan op matig vuur en laat de olie warm worden. De beste temperatuur om artisjokken te konfijten is 65 graden, maar er gaat niets mis als het 80 graden wordt. Gebruik een kookthermometer of houd de olie gewoon goed in de gaten. Als hij gaat borrelen wordt hij te heet. Draai zodra de juiste temperatuur is bereikt het vuur laag en schuif zo nodig een sudderplaatje onder de pan. Laat de artisjokken op deze manier in zo’n 1,5 – 2 uur gaar worden. U kunt de gekonfijte artisjokken, bestrooid met fleur de sel of zeezoutvlokjes, serveren als tapa, maar ze doen het ook goed in gerechten zoals een salade of pasta.