Fris tot het lauw is

Pils is uit. Speciaal bier is in. Koud bier is in. Zomerdrankjes zijn in. Alcoholvrij bier is in. Calorie-arme drankjes zijn in. Vrouwen en twintigers waren altijd al in, als doelgroep. En dat levert nu Heineken Silver op. Een pilsje dat zijn frisse imago moet ontlenen aan het feit dat het gelagerd is op -1 graad celcius.

Intussen maakt 4 procent alcohol en 35 kilocalorieën per 100 ml dit pilsje niet noemenswaardig veel frisser dan een gewoon Heineken-pilsje (5 procent, 42 kcal). En ijskoud lageren klinkt superfris, maar als je het maar lang genoeg in de zon zet, drink je alsnog lauwe pis.