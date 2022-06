Afscheid. Ik lees een aantekenboekje uit de begindagen. Dat ik in de trein nog vol verwachting was over de wijsheden van de faculteit der filosofie, theologie en religiewetenschappen. Dan staat er: „’s Middags stond ik met twee hoogleraren in de lift en stelde me voor als de nieuwe directeur. ‘De eerste dag, altijd spannend’, zegt de een. De ander: ‘Ach, denk altijd aan de woorden van de grote filosoof…’. Ik kromp enigszins ineen, klaar voor de erudiete douche die komen zou. ‘...de grote filosoof Sinatra die zei: I did it my way’.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl